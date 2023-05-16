Какие инфекции можно подхватить на огороде

Дачный сезон – любимое время всех владельцев дачных участков, насыщенное не только активной работой на приусадебном участке, но и активным отдыхом. Однако, пребывание на загородном участке может повышать риск некоторых инфекций и паразитарных инвазий.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что можно "подхватить" во время дачного сезона и с чем стоит быть внимательнее.

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Помимо риска пищевых отравлений при употреблении несвежих продуктов или непрожаренного мяса, во время отдыха на дачном участке повышается риск таких грозных инфекций, как сальмонеллез, при употреблении «домашних» яиц или курицы; ботулизма, при употреблении консервированных продуктов домашнего приготовления с нарушениями условий хранения.

Помимо кишечных инфекций, по словам специалиста, повышается риск инфицирования такой опасной инфекцией, как столбняк. Данная анаэробная бактерия обитает в почве, а инфицирование происходит при контакте поврежденных кожных покровов с землей. С целью профилактики инфицирования столбняком используется вакцинация, а при ее отсутствии, при обращении с травмой в медицинское учреждение вводится столбнячный анатоксин.

Еще одной, не менее грозной инфекцией, с которой можно столкнуться на загородном участке, является бешенство.

Бешенство переносится как дикими, так и домашними животными при укусе и попадании слюны на поврежденные кожные покровы. Экстренная профилактика бешенства – вакцинация в кратчайшие сроки после укуса. Для профилактики бешенства необходимо обязательно прививать всех домашних животных, а также не контактировать с дикими животными, даже если они сами пришли на загородный участок. Необходимо помнить, что дикие животные, зараженные бешенством, отличаются изменением поведения, выходят и активно контактируют как с домашними животными, так и людьми.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Клещевой энцефалит и боррелиоз – инфекции, переносчиками которых являются клещи – еще одна опасность, подстерегающая на загородном участке. При этом, если клещевой энцефалит более распространен в эндемичных районах, то боррелиоз встречается достаточно часто. В эндемичных районах рекомендована вакцинация против клещевого энцефалита. В случае укуса клеща необходимо его исследовать на наличие инфекций, а также, особенно в случае недоступности исследования, проводить экстренную профилактику.

При несоблюдении правил личной гигиены, а также употреблении в пищу недостаточно промытых овощей и фруктов повышается риск гельминтозов, особенно при использовании в садоводстве органических удобрений. Наиболее частый вид гельминтозов в данном случае – аскаридоз, вызывающий множественные проявления со стороны разных органов и систем, в соответствие с жизненным циклом гельминтов.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Еще одна крайне неприятная инфекция, вызывающая полиорганные повреждения, - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) или «мышиная лихорадка».