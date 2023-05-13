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Какие прививки актуальны перед дачным сезоном

Стартовал дачный сезон. Этот период – время не только приятных посиделок летними вечерами, но и довольно трудной дневной работы у тех, кто является счастливым обладателем собственного сада или огорода.

Какие прививки актуальны перед дачным сезоном
© Unsplash

Как и любой другой физический труд, работа в огороде может обернуться неприятностями для организма. Чтобы избежать развития разного рода инфекций, важно вовремя обезопасить себя.

"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, какие прививки имеет смысл сделать перед началом дачного сезона.

Есть 4 основных направления, от которых должен быть защищен человек, который планирует проводить время на природе. Речь в первую очередь идет о таких инфекционных заболеваниях, как клещевой энцефалит, столбняк, бешенство и туляремия.

От этих заболеваний предусмотрена вакцинация, которой не стоит пренебрегать. Считаю также важным напомнить, что на выработку защитных антител может уходить до 10-ти недель. Поэтому как минимум за 2 месяца до выезда на природу нужно обеспокоиться этим вопрос.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Если говорить о дополнительной вакцинации, можно порекомендовать вакцину от гепатита А. Она проводится согласно национальному календарю прививок.

Инфекционист предупредила, что гепатитом С может заболеть любой

Важно, что все 4 заболевания, которые я перечислил, крайне серьёзные. И если клещевой энцефалит поддается лечению, то такие недуги, как столбняк и бешенство, в подавляющем большинстве случаев заканчиваются летальным исходом.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Потому особенно важно отнестись к этому внимательно и подготовиться к дачному сезону и в этом плане тоже.

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