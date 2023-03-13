Гепатит С — болезнь не только людей, которые ведут асоциальный образ жизни и употребляют наркотики. Об этом напомнила инфекционист Елена Нурмухаметова в интервью "Ленте.ру".

По словам эксперта, гепатитом С болеют в основном молодежь и люди среднего возраста. Вирус передается с кровью: во время переливания или операций. Во время полового контакта или от матери к ребенку заболевание переходит редко, хотя такая возможность всегда есть.

Заразиться можно от предмета, который нарушает кожные покровы или слой слизистой оболочки, а также может нести микроколичество крови человека, который его использовал прежде. Поэтому не стоит одалживать у кого-либо зубную щетку, приспособления для бриться, а также маникюрные наборы и расчески.

В зоне риска также те, кто пользуется услугами салонов красоты или тату. Инфекция может попасть в организм, когда человеку делают татуировку, пирсинг, маникюр или педикюр, недобросовестно обработав инструменты. Тем не менее, если санитарно-эпидемиологические нормы соблюдаются, сотрудникам салонов доверять можно.

Главное, отметила врач, помнить, что риски заболеть гепатитом С есть у всех, а не у отдельных категорий людей. Дело лишь в том, насколько высока вероятность заразиться.