Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Инфекционист Нурмухаметова предупредила, что гепатитом С может заболеть любой

Мира Маркина

Гепатит С — болезнь не только людей, которые ведут асоциальный образ жизни и употребляют наркотики. Об этом напомнила инфекционист Елена Нурмухаметова в интервью "Ленте.ру".

По словам эксперта, гепатитом С болеют в основном молодежь и люди среднего возраста. Вирус передается с кровью: во время переливания или операций. Во время полового контакта или от матери к ребенку заболевание переходит редко, хотя такая возможность всегда есть.

Заразиться можно от предмета, который нарушает кожные покровы или слой слизистой оболочки, а также может нести микроколичество крови человека, который его использовал прежде. Поэтому не стоит одалживать у кого-либо зубную щетку, приспособления для бриться, а также маникюрные наборы и расчески.

Мясников заявил, что кофе полезен для печени

В зоне риска также те, кто пользуется услугами салонов красоты или тату. Инфекция может попасть в организм, когда человеку делают татуировку, пирсинг, маникюр или педикюр, недобросовестно обработав инструменты. Тем не менее, если санитарно-эпидемиологические нормы соблюдаются, сотрудникам салонов доверять можно.

Главное, отметила врач, помнить, что риски заболеть гепатитом С есть у всех, а не у отдельных категорий людей. Дело лишь в том, насколько высока вероятность заразиться.

Ранее гепатолог объяснила, почему БАДы не помогают печени.

Новости,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий