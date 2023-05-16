Почему у молодых могут болеть суставы

Если хроническими заболеваниями чаще всего занимаются врачи-терапевты или ревматологи по направлению от ортопедов-травматологов, то на первом этапе и первую группу острых заболеваний лечат травматологи-ортопеды и более специализированные врачи, например, кистевые хирурги, если это касается кисти и кистевого сустава. В частности, мы проводим рентгенологическое исследование – как скрининговый метод, позволяющий оценить строение сустава и исключить какие-либо травмы, так и более подробные исследования, например компьютерную томографию, если мы подозреваем костную травму или магнитно-резонансную томографию, если мы подозреваем повреждения мягкотканных структур. Следует оговориться, что, безусловно, МРТ отчасти подходит и для диагностики костных повреждений, но изначально не создано для этого и должно быть очень корректно интерпретировано в последующем лечащим врачом. Лечащий врач ортопед-травматолог должен сам уметь оценивать рентгенограммы, компьютерную томографию и МРТ. Это крайне необходимо, так как именно он смотрит пациента клинически и знает, на что следует обратить внимание. Заключение рентгенолога также важно, но это опять же не исключает просмотр исследования лечащим врачом.



Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO