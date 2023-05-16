Почему у молодых могут болеть суставы
Нередко боли в суставах беспокоят и молодых людей. "Рамблер" решил поговорить со специалистом и узнать, почему такое происходит и как лечат эти патологии.
Боли в суставах можно подразделить на острые и хронические. Острые чаще всего результат какой-либо травмы. Для колена зачастую – это повреждение мениска или передней крестообразной связки, для кистевого сустава – повреждение связок, либо переломы костей при падении.
Что же касается хронических состояний, то несмотря на молодой возраст у многих уже довольно рано могут проявляться признаки ревматоидного полиартрита и других хронических заболеваний, которые требуют диагностики и дальнейшей коррекции или лечения. Но чаще боли в суставах у молодых связаны с высокой активностью и носят травматический характер, хронические заболевания встречаются гораздо реже.
Если хроническими заболеваниями чаще всего занимаются врачи-терапевты или ревматологи по направлению от ортопедов-травматологов, то на первом этапе и первую группу острых заболеваний лечат травматологи-ортопеды и более специализированные врачи, например, кистевые хирурги, если это касается кисти и кистевого сустава. В частности, мы проводим рентгенологическое исследование – как скрининговый метод, позволяющий оценить строение сустава и исключить какие-либо травмы, так и более подробные исследования, например компьютерную томографию, если мы подозреваем костную травму или магнитно-резонансную томографию, если мы подозреваем повреждения мягкотканных структур. Следует оговориться, что, безусловно, МРТ отчасти подходит и для диагностики костных повреждений, но изначально не создано для этого и должно быть очень корректно интерпретировано в последующем лечащим врачом. Лечащий врач ортопед-травматолог должен сам уметь оценивать рентгенограммы, компьютерную томографию и МРТ. Это крайне необходимо, так как именно он смотрит пациента клинически и знает, на что следует обратить внимание. Заключение рентгенолога также важно, но это опять же не исключает просмотр исследования лечащим врачом.
После того, как у пациента подтвердили острую травму, назначается лечение либо консервативное, если травма несерьёзная и требует лишь покоя и назначения противовоспалительной терапии, либо хирургическое вмешательство, если пациенту желательно проведение той или иной манипуляции как единственно верный путь либо для ускорения его восстановления.
Сейчас есть огромное количество современных методов лечения, в том числе малоинвазивных, артроскопических, то есть лечение патологии суставов за счёт маленьких проколов при помощи миниатюрной камеры и инструментов, которые позволяют решить огромное количество проблем и восстановить функцию поврежденного сустава.