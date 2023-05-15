БАС: откуда берется это редкое заболевание и как проявляется
Такое сложное и редкое заболевание нервной системы как Боковой амиотрофический склероз (БАС) имеет и другие названия: болезнь моторных нейронов или болезнь Шарко.
Заболевание названо именем ученого, который в середине 19 века его и описал. Это был специалист по неврологическим болезням, учитель Зигмунда Фрейда, член Парижской академии наук и глава кафедры нервных болезней Жан-Мартен Шарко. Если говорить простыми словами, при этом заболевании подвергаются поражению клетки коры головного и спинного мозга, отвечающие за работу мышц и двигательную активность человека. В целом заболевание приводит к слабости мышц конечностей и последующей их атрофии.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему возникает такое редкое заболевание и в чем его главная опасность.
Главная опасность заболевания в том, что заболевание как бы не убивает, но при течении болезни становятся слабыми мышцы рук, ног и мышцы отвечающие за дыхание. Человек буквально становится обездвижен. Из-за этого дыхание такого больного становится более слабым, поверхностным и развивается инфекция дыхательных путей, что является при течении такой болезни фатальным.
Причина бокового амиотрофического склероза неизвестна, поэтому тому специалисту, который раскроет ее суть, будет возможно получить Нобелевскую премию.
Существует большое количество заболеваний, напоминающих своими симптомами развитее БАС. Особенно это касается заболеваний с появлением подёргиваний, судорог, ощущениями онемения и слабости в конечностях. Другое дело, что заболевание крайне редкое и достаточно быстро прогрессирует. Диагноз ставится в специализированных медицинских центрах и институтах, имеющих сложное оборудование и, главное, специалистов, умеющих правильно интерпретировать полученные в результате исследования результаты.
В целях замедления прогрессирования этого заболевания пациентам назначается поддерживающая терапия, которая облегчает симптомы. И даже, несмотря на эту терапию, пациент с БАС со временем теряет способность самостоятельно передвигаться.
Заболевание опасно тем, что приводит к тяжелому состоянию пациента вплоть до летального исхода, который наступает через 3-5 лет после выявления БАС. Тем не менее, известны случаи, когда пациенты переносили БАС в стабильном состоянии – это физик-теоретик Стивен Хокинг и гитарист Джейсон Бейкер.