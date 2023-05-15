БАС: откуда берется это редкое заболевание и как проявляется

Такое сложное и редкое заболевание нервной системы как Боковой амиотрофический склероз (БАС) имеет и другие названия: болезнь моторных нейронов или болезнь Шарко.

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Заболевание названо именем ученого, который в середине 19 века его и описал. Это был специалист по неврологическим болезням, учитель Зигмунда Фрейда, член Парижской академии наук и глава кафедры нервных болезней Жан-Мартен Шарко. Если говорить простыми словами, при этом заболевании подвергаются поражению клетки коры головного и спинного мозга, отвечающие за работу мышц и двигательную активность человека. В целом заболевание приводит к слабости мышц конечностей и последующей их атрофии.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему возникает такое редкое заболевание и в чем его главная опасность.

Главная опасность заболевания в том, что заболевание как бы не убивает, но при течении болезни становятся слабыми мышцы рук, ног и мышцы отвечающие за дыхание. Человек буквально становится обездвижен. Из-за этого дыхание такого больного становится более слабым, поверхностным и развивается инфекция дыхательных путей, что является при течении такой болезни фатальным.

Воронцов Максим Михайлович Врач-невролог, к.м.н.

Причина бокового амиотрофического склероза неизвестна, поэтому тому специалисту, который раскроет ее суть, будет возможно получить Нобелевскую премию.

Существует большое количество заболеваний, напоминающих своими симптомами развитее БАС. Особенно это касается заболеваний с появлением подёргиваний, судорог, ощущениями онемения и слабости в конечностях. Другое дело, что заболевание крайне редкое и достаточно быстро прогрессирует. Диагноз ставится в специализированных медицинских центрах и институтах, имеющих сложное оборудование и, главное, специалистов, умеющих правильно интерпретировать полученные в результате исследования результаты.

Воронцов Максим Михайлович Врач-невролог, к.м.н.

В целях замедления прогрессирования этого заболевания пациентам назначается поддерживающая терапия, которая облегчает симптомы. И даже, несмотря на эту терапию, пациент с БАС со временем теряет способность самостоятельно передвигаться.