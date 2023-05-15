$79.10+1.9086.09+1.84

БАС: откуда берется это редкое заболевание и как проявляется

Такое сложное и редкое заболевание нервной системы как Боковой амиотрофический склероз (БАС) имеет и другие названия: болезнь моторных нейронов или болезнь Шарко.

БАС: откуда берется это редкое заболевание и как проявляется
© Unsplash

Заболевание названо именем ученого, который в середине 19 века его и описал. Это был специалист по неврологическим болезням, учитель Зигмунда Фрейда, член Парижской академии наук и глава кафедры нервных болезней Жан-Мартен Шарко. Если говорить простыми словами, при этом заболевании подвергаются поражению клетки коры головного и спинного мозга, отвечающие за работу мышц и двигательную активность человека. В целом заболевание приводит к слабости мышц конечностей и последующей их атрофии.

Видео дня

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему возникает такое редкое заболевание и в чем его главная опасность.

Главная опасность заболевания в том, что заболевание как бы не убивает, но при течении болезни становятся слабыми мышцы рук, ног и мышцы отвечающие за дыхание. Человек буквально становится обездвижен. Из-за этого дыхание такого больного становится более слабым, поверхностным и развивается инфекция дыхательных путей, что является при течении такой болезни фатальным.

Воронцов Максим Михайлович
Воронцов Максим МихайловичВрач-невролог, к.м.н.

Причина бокового амиотрофического склероза неизвестна, поэтому тому специалисту, который раскроет ее суть, будет возможно получить Нобелевскую премию.

Существует большое количество заболеваний, напоминающих своими симптомами развитее БАС. Особенно это касается заболеваний с появлением подёргиваний, судорог, ощущениями онемения и слабости в конечностях. Другое дело, что заболевание крайне редкое и достаточно быстро прогрессирует. Диагноз ставится в специализированных медицинских центрах и институтах, имеющих сложное оборудование и, главное, специалистов, умеющих правильно интерпретировать полученные в результате исследования результаты.

Воронцов Максим Михайлович
Воронцов Максим МихайловичВрач-невролог, к.м.н.

В целях замедления прогрессирования этого заболевания пациентам назначается поддерживающая терапия, которая облегчает симптомы. И даже, несмотря на эту терапию, пациент с БАС со временем теряет способность самостоятельно передвигаться.

Невролог назвал способы для замедления надвигающейся деменции

Заболевание опасно тем, что приводит к тяжелому состоянию пациента вплоть до летального исхода, который наступает через 3-5 лет после выявления БАС. Тем не менее, известны случаи, когда пациенты переносили БАС в стабильном состоянии – это физик-теоретик Стивен Хокинг и гитарист Джейсон Бейкер.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий