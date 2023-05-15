Почему возникают головные боли при перемене погоды

Головные боли при резкой смене погоды зачастую беспокоят очень многих. И речь даже не только о пожилых людях или тех, кто имеет хронические проблемы с артериальным давлением. К сожалению такая ситуация может происходить и с молодыми и здоровыми людьми.

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"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым, и узнал, по каким причинам при перемене погоды могут возникать головные боли и нужно ли в этой ситуации что-то предпринимать.

Доктор объяснил, что головная боль как правило связана с изменением атмосферного давления и со снижением концентрации кислорода в воздухе. В результате чего мозг человека испытывает чрезмерную нагрузку на сосуды, которые попросту не успевают перестроиться.

Сосуды в таких случаях либо переполнены кровью, либо находятся в спазме. В результате чего и возникает головная боль. Также влияние на развитие боли может оказывать и гипоксия.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

По словам специалиста, крайне важно не терпеть головную боль, а своевременно купировать ее посредством приема миорелаксантов или нестероидных противовоспалительных препаратов.