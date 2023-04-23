Невролог рассказала, чем головная боль отличается от мигрени

Мигрень может вызывать непереносимость света, запаха или звука, а болит только одна часть головы. Об этом "Мир 24" рассказала невролог Марина Аникина.

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При мигрени человеку тяжело воспринимать свет, запах или звук. Болевые ощущения возникают только в одной половине волосистой части головы.

По словам эксперта, боль может распределяться вперед или назад от виска, затылка, уровня шеи. Приблизительно это области, которые контролирует тройничный нерв.

Марина Аникина также подчеркнула, что в числе главных причин мигрени — специфическая организация нервной системы, которую человек наследует у своих родственников. У женщин эта болезнь более распространена.

Ранее "Рамблер" рассказывал о связи мигрени и сахара в крови.