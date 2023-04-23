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Невролог Аникина рассказала, чем головная боль отличается от мигрени

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Мигрень может вызывать непереносимость света, запаха или звука, а болит только одна часть головы. Об этом "Мир 24" рассказала невролог Марина Аникина.

Невролог рассказала, чем головная боль отличается от мигрени
© Pxhere

При мигрени человеку тяжело воспринимать свет, запах или звук. Болевые ощущения возникают только в одной половине волосистой части головы.

По словам эксперта, боль может распределяться вперед или назад от виска, затылка, уровня шеи. Приблизительно это области, которые контролирует тройничный нерв.

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Марина Аникина также подчеркнула, что в числе главных причин мигрени — специфическая организация нервной системы, которую человек наследует у своих родственников. У женщин эта болезнь более распространена.

Ранее "Рамблер" рассказывал о связи мигрени и сахара в крови.

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