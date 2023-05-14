Откуда в желудке берутся камни и что это за болезнь

Безоар — это плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков, возникающее в желудке. Безоары могу формироваться у лиц разного возраста, но чаще у людей с поведенческими расстройствами. Кроме того, причиной их появления может быть патология опорожнения желудка, а также анатомические особенности строения верхних отделов желудочно-кишечного тракта.



Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»