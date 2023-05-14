Откуда в желудке берутся камни и что это за болезнь
Знали ли вы, что камни могут быть не только в почках, но в желудке? Они называются безоарами.
Что это такое и почему они образуются? Спросили врача-терапевта, гастроэнтеролога Анастасию Тимощенко.
Безоар — это плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков, возникающее в желудке. Безоары могу формироваться у лиц разного возраста, но чаще у людей с поведенческими расстройствами. Кроме того, причиной их появления может быть патология опорожнения желудка, а также анатомические особенности строения верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
По словам медика, наиболее часто встречающиеся виды желудочных камне это:
- фитобезоары, состоящие из непереваренных оболочек овощей и фруктов, а также семечек и семенных перегородок, в том числе диоспиробезоары, образующиеся при избыточном употреблении хурмы;
- трихобезоары, состоящие из волос, при их многочисленном проглатывании: часто такое бывает у лиц с психическими заболеваниями;
- фармакобезоары, состоящие из лекарственных препаратов — часто препараты гидроксида алюминия;
- другие безоары из несъедобных инородных предметов, например, бумаги, картона, пластика.
Как объяснила врач, в большинстве случаев наличие безоара не доставляет неприятностей, если камни небольшого размера. Однако значительный размер может вызывать боль в животе, тошноту, рвоту, потерю веса, снижение аппетита.
Негативными последствиями наличия безоаров являются:
- обструкция привратника, приводящая к затруднению или полному прекращению опорожнения желудка;
- развитие желудочно-кишечных кровотечений;
- кишечная непроходимость;
- перфорация стенки желудка.
Лечение безоаров чаще эндоскопическое при возможности удаления во время эндоскопического осмотра желудка или хирургическое. Реже возможно растворение безоара. Самые тяжело поддающиеся растворению безоары — это безоары из волос, пластика и хурмы. В случае хурмы это происходит за счет полимеризующегося в желудке вещества танина.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»