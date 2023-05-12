Как на самом деле нужно действовать при диарее

Когда диарея застала вас вне дома, придется ее купировать препаратами. Но как повести себя, если есть возможность остаться дома, стоит ли принимать замедляющие работу кишечника препараты или необходимо ограничиться диетов? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Расстройство желудка, длящееся до трех дней, обычно беспокойств не вызывает (исключение — если оно началось у ребенка или пожилого человека). Если своими силами решить проблему не удалось, лучше обратиться к врачу.

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Диарея может быть при гастрите, гастроэнтерите, энтерите, гастроэнтероколите и просто колите. Все эти заболевания могут сопровождаться диареей. Вместе с этим, большая группа кишечных инфекций также сопровождается диареей. Существуют и неинфекционные причины, вызывающие диарею. Например, острый панкреатит, опухоли кишечника и неспецифические язвенные колиты. Важно определить, какое заболевание вызывает диарею, и двигаться в сторону решения проблемы.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Первое, что необходимо сделать при диарее скоррекктировать диету и отказаться от фруктозы, лактозы и кофеина. Отказаться придется и от блюд, которые агрессивно воздействуют на слизистые оболочки органов пищеварения. Это касается не только жареной и пряной, но и слишком горячей еды. Жесткая пища в таком состоянии вредна, также важно поддерживать водный баланс организма и недопускать обезвоживания.

Дробные приемы пищи (примерно пять раз в день) маленькими порциями помогут сократить нагрузку на ЖКТ и ускорить выздоровление.

Противодиарейных средств часто может быть недостаточно для устранения всех последствий. При расстройстве кишечника врачи обычно назначают и другие лекарства.