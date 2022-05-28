7 реальных причин, почему возникают запоры

Часто запоры рассматривают как дополнительный симптом. Хотя статистика доказывает, что до 50% жителей России страдают от этой проблемы. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: unsplash unsplash

Диагноз «запор» ставят, если дефекация происходит менее трех раз в неделю или чаще, но с малым количеством кала. Состояние может быть острым и хроническим.

Причины запоров

Внешние факторы: неблагоприятная обстановка (например, во время путешествия), нарушения режима сна и работы, личные особенности (страх пользоваться туалетом в гостях, на работе и т.д.).

Привычки в питании: недостаток растительных волокон в пище, отдельные виды продуктов (сыр и другие).

Сидячий образ жизни или постельный режим приводят к слабости мускулатуры, в том числе мышц пресса и гладкой мускулатуры кишечника, поэтому развиваются гиподинамические запоры.

Гормональные нарушения: нарушения работы щитовидной железы, болезни гипофиза, сахарный диабет, усиленное продуцирование прогестерона при беременности.

Длительный прием некоторых лекарственных средств.

Страх боли при геморрое или трещине.

Новообразования в кишечнике, сужение кишки из-за рубцов, врожденные аномалии (удлинение, резкие сужения, нарушения фиксации кишки и т.д.).

Осложнения хронического запора

Главная проблема запоров – это застой и уплотнение каловых масс в кишечнике, так называемый копростаз. Особенно страдают от него пожилые пациенты и те, кто длительно находится на постельном режиме.

Отсутствие дефекации провоцирует развитие геморроя, иноксикации организма (тошнота, рвота), воспалении кишечника, задержки мочи и нарушение работы почек.