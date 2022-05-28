7 реальных причин, почему возникают запоры

Часто запоры рассматривают как дополнительный симптом. Хотя статистика доказывает, что до 50% жителей России страдают от этой проблемы. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Диагноз «запор» ставят, если дефекация происходит менее трех раз в неделю или чаще, но с малым количеством кала. Состояние может быть острым и хроническим.
Главная проблема запоров – это застой и уплотнение каловых масс в кишечнике, так называемый копростаз. Особенно страдают от него пожилые пациенты и те, кто длительно находится на постельном режиме.
Отсутствие дефекации провоцирует развитие геморроя, иноксикации организма (тошнота, рвота), воспалении кишечника, задержки мочи и нарушение работы почек.
Профилактика запоров – это своевременное лечение болезней пищеварительного тракта, правильное питание, богатый органической овощами рацион, достаточное количество жидкости, а также активный образ жизни, соблюдение режима приемов пищи и опорожнения кишечника.