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2 часа назад

7 реальных причин, почему возникают запоры

Даша Краснова

Часто запоры рассматривают как дополнительный симптом. Хотя статистика доказывает, что до 50% жителей России страдают от этой проблемы. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

7 реальных причин, почему возникают запоры
Фото: unsplashunsplash

Диагноз «запор» ставят, если дефекация происходит менее трех раз в неделю или чаще, но с малым количеством кала. Состояние может быть острым и хроническим.

Причины запоров

  • Внешние факторы: неблагоприятная обстановка (например, во время путешествия), нарушения режима сна и работы, личные особенности (страх пользоваться туалетом в гостях, на работе и т.д.).
  • Привычки в питании: недостаток растительных волокон в пище, отдельные виды продуктов (сыр и другие).
  • Сидячий образ жизни или постельный режим приводят к слабости мускулатуры, в том числе мышц пресса и гладкой мускулатуры кишечника, поэтому развиваются гиподинамические запоры.
  • Гормональные нарушения: нарушения работы щитовидной железы, болезни гипофиза, сахарный диабет, усиленное продуцирование прогестерона при беременности.
  • Длительный прием некоторых лекарственных средств.
  • Страх боли при геморрое или трещине.
  • Новообразования в кишечнике, сужение кишки из-за рубцов, врожденные аномалии (удлинение, резкие сужения, нарушения фиксации кишки и т.д.).

Осложнения хронического запора

Главная проблема запоров – это застой и уплотнение каловых масс в кишечнике, так называемый копростаз. Особенно страдают от него пожилые пациенты и те, кто длительно находится на постельном режиме.

Отсутствие дефекации провоцирует развитие геморроя, иноксикации организма (тошнота, рвота), воспалении кишечника, задержки мочи и нарушение работы почек.

Профилактика запоров – это своевременное лечение болезней пищеварительного тракта, правильное питание, богатый органической овощами рацион, достаточное количество жидкости, а также активный образ жизни, соблюдение режима приемов пищи и опорожнения кишечника.

Болезни и лекарства,
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