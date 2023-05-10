Чем опасны гематомы и когда пора к хирургу

В абсолютном большинстве случаев гематомы не представляют опасности и со временем рассасываются. В них происходит ряд изменений и постепенно компоненты, которые находятся в гематоме, а в основном это компоненты крови, разрушаются и выводятся из места повреждения. Но бывают ситуации, когда объем гематомы очень большой и она занимает значительное пространство. В таких случаях её требуется убрать для того, чтобы регенерация прошла быстрее. Также иногда даже небольшая гематома может пройти ряд изменений и перейти в состояние, когда она набирает кальций и превращается практически в кость, в крайних случаях она приобретает костную плотность, и становится видна на рентгене и МРТ. В этих случаях также есть смысл ее убрать с помощью хирургического вмешательства.



Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO