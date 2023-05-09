Как сладкая газировка увеличивает риски развития онкологии

Рак печени является 6-й наиболее часто диагностируемой формой рака во всем мире, но факторы риска развития этой болезни до сих пор точно не определены. При этом исследование показало, что на вероятность развития онкологии может влиять привычка пить сладкую газировку. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Согласно исследованию, употребление хотя бы одного сладкого напитка в день может быть связано со значительно более высоким риском развития рака печени.

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Исследователи из нескольких учреждений, включая Гарвардскую школу общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, изучили данные 90 504 женщин в постменопаузе в возрасте от 50 до 79 лет за почти 19 лет наблюдения. Они хотели выяснить, существует ли связь между употреблением сладких напитков, таких как газировка и фруктовые напитки, и риском развития рака печени.

Выяснилось, что у женщин, которые употребляли хотя бы один сладкий напиток в день, вероятность развития рака печени была на 73% выше, чем у женщин, которые употребляли три или меньше сладких напитков в месяц. Согласно данным, у женщин, которые ежедневно выпивали один или несколько сладких напитков, риск был на 78% выше.

Результаты исследования показывают, что отказ от сладких напитков может помочь снизить риск рака печени.

«Замена подслащенных сахаром напитков водой и кофе или чаем без сахара может значительно снизить риск рака печени», — сказал один из авторов исследования в пресс-релизе.

Сладкие напитки могут нарушить чувствительность к инсулину, вызывая различные проблемы со здоровьем.

Исследователи выдвинули гипотезу, что сладкие напитки увеличивают риск рака печени из-за побочных эффектов сахара. Употребление слишком большого количества сахара может сделать людей менее чувствительными к инсулину, гормону, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Высокое потребление сахара также может привести к увеличению веса, увеличивая риск образования жира вокруг печени. По словам исследователей, оба фактора могут быть вредными для здоровья печени и тесно связаны с риском развития рака.