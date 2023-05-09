Как снизить уровень холестерина в крови
Анализ крови на липидный профиль — общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП — позволяет обнаружить нарушение липидного обмена в организме, выявить риск развития атеросклероза, гипертонии, тромбозов и инфаркта миокарда.
Почему уровень холестерина повышается и как его снизить? "Рамблеру" рассказал врач-терапевт, эндокринолог Алексей Жито.
По словам медика, значительная часть выработки холестерина человека обусловлена генетически. Простыми словами, если у родителей повышенных уровней холестерина, то, скорее всего, у пациента он тоже будет повышен. Кроме того, к факторам, воздействующим на холестерин, относится питание. 10-15% общего холестерина составляет холестерин, который мы съедаем с жирной жареной пищей. Он содержится в различных маслах, мясе, яйцах, значительное количество также присутствует в жирных морепродуктах, то есть это природные питательные вещества, которые повышают уровень холестерина.
Есть определенные заболевания, при которых повышен уровень холестерина, как правило, это эндокринные заболевания, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, метаболический синдром и многие другие. Эти состояния провоцируют повышенный уровень холестерина, но в таком случае мы должны убрать эти заболевания. Например, если пациент страдает гипотериозом, то мы даем специальные препараты, нормализуем функцию щитовидной железы, восполняем дефицит гормонов. Тогда у пациента нормализуется уровень холестерина до уровня, который определен генетически.
При этом врач-терапевт отметил, что сам холестерин не так страшен. По его словам, повышенный холестерин — это не всегда значит, что нужно принимать снижающие его препараты.
Если пациент здоров, молод, не курит, не имеет лишней массы тела, не гипертоник, не диабетик, но у него повышенный уровень холестерина, который имеет небольшое значение в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, такой холестерин врачи не снижают, поскольку риски от лечения превышают пользу. А если пациент в возрасте и мужского пола, он курит, у него сахарный диабет и гипертония, то этот пациент обязательно должен получать препарат, снижающий уровень холестерина, так как у мужчин риски сердечно-сосудистых осложнений выше.
Существует огромное количество различных групп препаратов, снижающих холестерин. Самые распространенные — это статины — препараты, которые уменьшают скорость синтеза холестерина в печени.
Есть большое количество биологически активных добавок, которые, как правило, не обладают выраженным снижающим эффектом, но, тем не менее, способствуют улучшению функции сосудов, и тем самым уменьшают осложнения — гиперхолестеринемию. В частности это препараты насыщенных жирных кислот Омега 3 или препараты на основе чеснока, экстракт которого действительно способствует улучшению функции сосудов и уменьшению скорости отложения холестерина на стенках сосудов. Назначение препаратов, подбор дозы и комбинация между собой — это исключительно задача врача, пациенты не могут самостоятельно начинать принимать препарат от холестерина, потому что, как известно, каждый препарат имеет свои побочные эффекты.