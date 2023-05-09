Как снизить уровень холестерина в крови

Есть большое количество биологически активных добавок, которые, как правило, не обладают выраженным снижающим эффектом, но, тем не менее, способствуют улучшению функции сосудов, и тем самым уменьшают осложнения — гиперхолестеринемию. В частности это препараты насыщенных жирных кислот Омега 3 или препараты на основе чеснока, экстракт которого действительно способствует улучшению функции сосудов и уменьшению скорости отложения холестерина на стенках сосудов. Назначение препаратов, подбор дозы и комбинация между собой — это исключительно задача врача, пациенты не могут самостоятельно начинать принимать препарат от холестерина, потому что, как известно, каждый препарат имеет свои побочные эффекты.