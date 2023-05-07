Что такое собачий грипп и могут ли им заболеть люди
В медиа не утихают разговоры о возможности подхватить собачий грипп. Может ли питомец заболеть и заразить вас? Способен ли человек заразить свою собаку? "Рамблер" расскажет обб этом подробнее.
Собачий грипп — это вирусная инфекция, которая появилась в результате мутации лошадиного гриппа, и передающаяся от больных собак здоровым воздушно-капельным путем. Это заболевание с высокой заболеваемостью, но с низким уровнем смертности.
По словам врачей, домашнее животное заразиться вирусом от человека может, только никакой опасности это не принесет. Вирус гриппа — это человеческий вирус, который передается только от человека к человеку. Даже если он попадет в клетки домашнего питомца, то размножаться не будет, соответственно, болезнь тоже не сможет развиться.
При этом заразиться от собаки или кошки человек гриппом заразиться не может, в отличие от коронавирусной инфекции, которая легко передается от животного человеку.
"Собачий грипп к человеку не имеет никакого отношения не имеет. Ни одного доказанного случая передачи такого вируса от человека к собаке не было зарегистрировано. Да, многими заболеваниями, которыми болеет человек, могут болеть и животные, в частности, собаки. Да и симптоматика очень похожа: выделение из носа, повышение температуры, но это специфическое заболевание для наших питомцев. В любом случае важно соблюдать правила личной гигиены, чтобы не получить никаких даже возможных рисков. Но еще раз подчеркну, эта патология не лежит в разрезе вирусов, опасных для человека. Для человека это безопасный вирус при соблюдении правил личной гигиены".Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Собаки, которые принимают участие в социальных мероприятиях, должны быть полностью вакцинированы от всех им угрожающих болезней. Точно так же, как и людям, питомцам необходимо проводить вакцинацию против гриппа каждый год.