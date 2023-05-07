Что такое собачий грипп и могут ли им заболеть люди

"Собачий грипп к человеку не имеет никакого отношения не имеет. Ни одного доказанного случая передачи такого вируса от человека к собаке не было зарегистрировано. Да, многими заболеваниями, которыми болеет человек, могут болеть и животные, в частности, собаки. Да и симптоматика очень похожа: выделение из носа, повышение температуры, но это специфическое заболевание для наших питомцев. В любом случае важно соблюдать правила личной гигиены, чтобы не получить никаких даже возможных рисков. Но еще раз подчеркну, эта патология не лежит в разрезе вирусов, опасных для человека. Для человека это безопасный вирус при соблюдении правил личной гигиены".

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог