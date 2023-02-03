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1 час назад

Что такое грипп В и какие у него симптомы

Диана Товсепова

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ растет число заражений гриппом B. При этом отмечается, что у заболевших этим типом вируса чаще наблюдаются случаи пневмонии. Подробнее об этом типе гриппа и чем он опасен читайте в материале "Рамблера".

Что такое грипп В и какие у него симптомы
Фото: UnsplashUnsplash

Существует четыре типа вирусов гриппа: A, B, C и D. Известно, что вирус гриппа В поражает только людей и тюленей. Этот ограниченный круг носителей, по-видимому, объясняет отсутствие связанных с ним пандемий гриппа, в отличие от тех, которые вызываются морфологически сходным вирусом гриппа А.

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Известно, что у людей вирусы гриппа B развиваются медленнее, чем вирусы A, и быстрее, чем вирусы C. Вирус гриппа B мутирует со скоростью в 2-3 раза медленнее, чем тип A.

Тем не менее, общепризнано, что вирус гриппа B может вызывать значительную заболеваемость и смертность во всем мире, а также серьезно воздействует на подростков и школьников.

Симптомы гриппа В

Симптомы гриппа B часто считаются более легкими, чем симптомы, вызванные гриппом A. Однако грипп B может быть столь же опасным, как грипп A, особенно в группах высокого риска, включая людей старше 65 лет.

Грипп A и B вызывают одни и те же симптомы, поэтому невозможно определить, какой у вас грипп, только по симптомам, не используя лабораторные тесты. Симптомы гриппа В часто проявляются быстро и длятся около недели. Вот наиболее распространенные симптомы гриппа B:

Респираторные симптомы

Кашель и боль в груди являются частыми симптомами гриппа. Вы можете испытывать заложенность носа, чихание и боль в горле, но они встречаются реже, чем кашель.

Тело

У большинства людей с гриппом быстро возникает лихорадка, которая держится в течение трех-четырех дней. Также часто возникают головные боли и боли в теле, которые могут быть сильными. Также может возникать озноб или сильная усталость.

Желудок

Хотя многие люди связывают грипп с желудочными симптомами, такими как тошнота и рвота, они встречаются редко. Дети с гриппом чаще испытывают желудочные симптомы, чем взрослые с гриппом.

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Мнение врача

По словам вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, у заболевших могут быть симптомы респираторного заболевания – насморк, кашель, боль в горле, а также может подниматься температура.

При этом симптомы могут проявиться через 2–3 дня после заражения, а само заболевание длится примерно 4–7 дней.

Вирусолог объяснил, что в группе риска по развитию осложнений находятся грудные дети, люди с хроническими болезнями и пожилые.

Обезопаситься от заражения поможет дистанцирование, маски и мытье рук.

Болезни и лекарства,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,
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