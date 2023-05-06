Если пренебрегать головным убором и долго находиться на улице под прямыми солнечными лучами в жаркую погоду, есть высокий риск получить солнечный удар.

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Что это за состояние, как оно проявляется и что ни в коем случае нельзя делать, если у вас случился солнечный удар? Об этом "Рамблеру" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

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Солнечный удар — это состояние, возникшее на фоне повышенных температур окружающей среды. У врачей есть три основных термина: тепловой удар, тепловая судорога и тепловой обморок.



Тепловой или солнечный удар — это острое развитие гипертермии тела вследствие выраженного нарушения терморегуляции организма. Важно, что температура тела при этом достигает опасных для жизни значений — 43 градусов. Происходит это в результате длительного воздействия высоких температур окружающей среды. Как правило, при тепловом ударе температура окружающей среды при прямом солнечном воздействии составляет около 50 градусов. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Симптомы

повышение температуры тела выше 38 градусов,

головная боль,

головокружение,

тошнота,

рвота,

резкая слабость,

снижение артериального давления,

отсутствие потоотделения и сухая кожа.

Чем выше температура тела, тем сильнее ухудшается симптоматика. Когда на фоне теплового удара температура тела поднимается выше 41 градуса, можно обратить внимание на повышение частоты сердечных сокращений, пульса. Он может достигать до 200 ударов в минуту, происходит нарушение ритма сердца, появляются судороги, наступает дегидратация. Поэтому перед тепловым ударом возникают тепловые судороги и тепловой обморок.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Основные признаки, как объяснил врач, должны быть связаны с условием пребыванием в условиях высокой температуры внешней среды.

Что нельзя делать при солнечном ударе

Основная ошибка — это резкое снижение температуры. Когда у человека на фоне теплового удара повышается температура тела, все стремятся снизить ее, используя препараты нестероидного противовоспалительного класса (нурофен, ибупрофен). Это категорически делать нельзя. Снижать температуру нужно постепенно, не опускать ее ниже 38. Снижение температуры допускается на 1 градус в течении 10 минут. Очень важным является купирование судорог специализированными препаратами, которых нет в общем доступе. Это насыщение крови кислородом, применение оксигенотерапии.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

По словам медика, важна борьба с дегидратацией. Обычный человек, не медик, может убрать пострадавшего с солнца, дать ему выпить воды и вызвать бригаду скорой помощи. Если такой возможности нет, можно орошать тело человека водой температуры 20-25 градусов.