Как сделать имплантацию зубов при сахарном диабете
Сахарный диабет не является полным противопоказанием к проведению имплантации зубов. Однако существуют определенный риски и правила.
Какие? "Рамблеру" рассказал врач-стоматолог, хирург-имплантолог Михаил Савельев.
Дентальная имплантация сегодня — лучшее решение для восстановления утраченных зубов и жевательной функции. Это внедрение в челюстную кость титанового корня, который обрастает костной тканью. В последствии на титановом корне выполняют искусственную коронку, и утраченный зуб, таким образом, проходит полную реабилитацию.
По словам стоматолога, подобные операции безболезненны и предсказуемы. Однако у дентальной имплантации есть относительные и абсолютные противопоказания. При абсолютных противопоказаниях (ВИЧ, СПИД, психические расстройства, заболевания крови, туберкулез, аутоиммунные заболевания, остеопороз, и другие) имплантация невозможна. Есть категории людей с хроническими заболеваниями, такими, как сахарный диабет, являющимися относительным противопоказанием при имплантации. Почему?
Как объяснил врач, высокий уровень сахара в крови снижает регенеративные способности организма, ухудшает циркуляцию крови, снижает питание тканей, поэтому их восстановление и заживление затрудняются.
Неважно, с каким типом заболевания мы имеем дело, 1 типом или 2, главное — это стабильное состояние глюкозы в крови. При сахарном диабете дентальная имплантация возможна, но при условии нормального показателя сахара в крови, то есть до 6 единиц. При сахарном диабете регенерация тканей и остеогенез ослаблены, при повышении уровня сахара в крови заживление ухудшается, и повышается риск воспаления тканей вокруг имплантата. Слизистая оболочка полости рта прилегает к ортопедическим конструкциям (искусственным коронкам) не так плотно, как к "своим" зубам, поэтому существует большая вероятность проникания микробов и бактерий, остатков пищи и слюны в пришеечные области, что может привести к воспалению, рассасыванию кости и потере имплантата. Поэтому поддержание хорошей гигиены полости рта - залог здоровья зубов и дентальных имплантатов.
Стоматолог отметил, что в норме необходимо проведение профессиональной гигиены 2 раза в год. При этом одну из этих двух процедур желательно проходить у пародонтолога, который по панорамному снимку сможет оценить состояние костной ткани вокруг зубов и дентальных имплантатов. У пациентов с хроническими заболеваниями в индивидуальном порядке все эти процедуры выполняются чаще.
К особенностям проведения имплантации у пациентов с сахарным диабетом можно отнести регулярный контроль уровня глюкозы в крови, особенности питания и образа жизни, проведение операции с премедикацией (назначением антибактериальной терапии до операции), более длительный прием антибактериальной терапии, использование антисептиков полости рта. Ожидание приживления (остеоинтеграции) имплантатов может составлять 5 месяцев, при необходимости проведения костных пластик этот срок может увеличиться до года. Возможно применение методики одномоментной имплантации (внедрение титанового корня сразу в момент удаления разрушенного зуба). Но из наблюдений и личного опыта хочу сказать, что для пациентов с сахарным диабетом лучше и безопаснее классическая 2-х этапная операция (удаление зуба, ожидание заживления в течение 3-4 месяцев, имплантация), при которой требуется меньшая регенерация тканей. Все остальные особенности имплантации у пациентов с сахарным диабетом такие же, как и у здоровых пациентов.
Врач-стоматолог напомнил, что зуб – это "капризный орган", требующий хорошей гигиены полости рта. Образование налета и камней у шеек зубов приводит к развитию пародонтита и потерю зубов. Имплантат при этом не менее капризен и требует еще лучшей гигиены.