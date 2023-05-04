Как сделать имплантацию зубов при сахарном диабете

К особенностям проведения имплантации у пациентов с сахарным диабетом можно отнести регулярный контроль уровня глюкозы в крови, особенности питания и образа жизни, проведение операции с премедикацией (назначением антибактериальной терапии до операции), более длительный прием антибактериальной терапии, использование антисептиков полости рта. Ожидание приживления (остеоинтеграции) имплантатов может составлять 5 месяцев, при необходимости проведения костных пластик этот срок может увеличиться до года. Возможно применение методики одномоментной имплантации (внедрение титанового корня сразу в момент удаления разрушенного зуба). Но из наблюдений и личного опыта хочу сказать, что для пациентов с сахарным диабетом лучше и безопаснее классическая 2-х этапная операция (удаление зуба, ожидание заживления в течение 3-4 месяцев, имплантация), при которой требуется меньшая регенерация тканей. Все остальные особенности имплантации у пациентов с сахарным диабетом такие же, как и у здоровых пациентов.

Савельев Михаил Андреевич Врач-стоматолог, хирург-имплантолог сети клиник "Денто-Эль"