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2 часа назад

Имплантация зубов: как выбрать хорошего врача

Мира Маркина
Егоров Константин Александровичэксперт

Имплантация зубов — сложный процесс, который требует качественного, профессионального подхода. О том, как выбрать грамотного врача, владеющего современными методиками работы, рассказал врач стоматолог-терапевт, хирург-имплантолог, "Рамблеру" рассказал главный врач стоматологической клиники и центра имплантации "Рица" Константин Егоров.

Имплантация зубов: как выбрать хорошего врача
Фото: РамблерРамблер

По словам эксперта, изучить сотни статей о проведении операции по имплантации зубов, досконально подготовиться к хирургическому вмешательству и знать все о процедуре — это только половина дела. В первую очередь важно определиться с клиникой и лечащим врачом.

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Примерно 90% успеха операции зависит именно от компетенции хирурга. Если вы уже примерно знаете, к кому хотите обратиться, изучите образование и опыт работы этого врача на сайте стоматологической клиники.
Егоров Константин Александрович
Егоров Константин АлександровичСтоматолог-имплантолог, главный врач центра имплантации и стоматологической клиники.

Квалификация хирурга-имплантолога напрямую зависит от последипломного обучения — чем больше навыков, тем лучше.

В нашей специальности нельзя останавливаться в знаниях. Врач должен ежегодно повышать свою квалификацию и приобретать новый опыт. Только тогда он сможет предоставить вам современное и качественное лечение.
Егоров Константин Александрович
Егоров Константин АлександровичСтоматолог-имплантолог, главный врач центра имплантации и стоматологической клиники.

Стоматолог перечислила привычки, которые разрушают зубы

Стоматолог-имплантолог выделил несколько способов, которые помогут определить высококлассного специалиста:

  1. Просмотрите отзывы о враче на официальном сайте клиники. Лучше всего, если получится найти фото- и видеоотчеты о проделанной операции от реальных пациентов, а не от анонимных пользователей.
  2. Изучите социальные сети. Если врач ведет свой блог на различных медийных площадках, у вас есть отличный шанс проанализировать его кейсы, просмотреть видео с операций на Youtube, почитать отзывы в комментариях под постами. Нелишним будет написать самому врачу в личные сообщения.
  3. Но никакое интернет-общение не заменит личной встречи с врачом. Запишитесь на консультацию в клинику и обсудите с врачом, как он предлагает вам помочь: методы, план лечения, сроки. Задайте вопрос о дальнейшем наблюдении за установленными имплантами. Вы должны рассчитывать на внимание и поддержку врача и в дальнейшем. Только после этого вы сможете принять правильное решение о выборе имплантолога.
Болезни и лекарства,Константин Егоров,
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