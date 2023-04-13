Имплантация зубов: как выбрать хорошего врача

Имплантация зубов — сложный процесс, который требует качественного, профессионального подхода. О том, как выбрать грамотного врача, владеющего современными методиками работы, рассказал врач стоматолог-терапевт, хирург-имплантолог, "Рамблеру" рассказал главный врач стоматологической клиники и центра имплантации "Рица" Константин Егоров .

По словам эксперта, изучить сотни статей о проведении операции по имплантации зубов, досконально подготовиться к хирургическому вмешательству и знать все о процедуре — это только половина дела. В первую очередь важно определиться с клиникой и лечащим врачом.