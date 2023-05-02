Почему возникает астма и как ее лечат

Ежегодно 2 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний. От него страдают около 5 процентов взрослого и 10 процентов детского населения. Согласно статистике, во всем мире около 235 миллионов пациентов с астмой, в России — примерно семь.

Почему возникает астма и как сейчас лечат заболевание? "Рамблеру" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

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По словам медика, обострения могут возникать как у человека, у которого уже была диагностирована астма, так и пациента, у которого она диагностирована впервые. Основные причины — это инфекции респираторного тракта, чаще всего — риновирусы, аллергены, физическая нагрузка, метеоусловия, прием некоторых лекарств, в частности, бета-блокаторов, НПВС или аспириновых.

Другие факторы, которые могут привести к развитию бронхиальной астмы, — это беременность и риносинуситы. В группе риска оказываются абсолютно все вне зависимости от возраста и заболеваний. Безусловно, люди с более ослабленным иммунитетом или аллергики более подвержены бронхиальной астме.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Основные группы препаратов, которые используются сегодня при лечении астмы, — это краткодействующие бронходилататоры, ингаляционные глюкокортикостероиды (ГКС) и ингаляционное введение кислорода.