$79.96-0.5587.66-0.72

Почему возникает астма и как ее лечат

Ежегодно 2 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний. От него страдают около 5 процентов взрослого и 10 процентов детского населения. Согласно статистике, во всем мире около 235 миллионов пациентов с астмой, в России — примерно семь.

Почему возникает астма и как ее лечат
© Рамблер

Почему возникает астма и как сейчас лечат заболевание? "Рамблеру" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Видео дня

По словам медика, обострения могут возникать как у человека, у которого уже была диагностирована астма, так и пациента, у которого она диагностирована впервые. Основные причины — это инфекции респираторного тракта, чаще всего — риновирусы, аллергены, физическая нагрузка, метеоусловия, прием некоторых лекарств, в частности, бета-блокаторов, НПВС или аспириновых.

Другие факторы, которые могут привести к развитию бронхиальной астмы, — это беременность и риносинуситы. В группе риска оказываются абсолютно все вне зависимости от возраста и заболеваний. Безусловно, люди с более ослабленным иммунитетом или аллергики более подвержены бронхиальной астме.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Что такое озонотерапия

Основные группы препаратов, которые используются сегодня при лечении астмы, — это краткодействующие бронходилататоры, ингаляционные глюкокортикостероиды (ГКС) и ингаляционное введение кислорода.

Самое важное понимание состоит в том, что астму нельзя лечить, используя исключительно препараты, купирующие приступ. Необходимо использовать ингаляционные препараты, которые снимают обострение астмы. Основа лечения — устранение компонента, который вызывает бронхиальную астму и своевременная терапия для погашения процесса, который происходит в легких, посредством использования ингаляционного ГКС.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий