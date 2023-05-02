Что такое озонотерапия

Озонотерапия — один из современных методов лечения различных острых и хронических заболеваний. Его используют в медицине уже более 50 лет. Наиболее распространено внутривенное введение пациенту физиологического раствора, обогащенного озоном.

В каких случаях назначают озонотерапию и чем она полезна? Рассказываем в материале "Рамблера".

в гинекологии и урологии для лечения эрозии шейки матки, хронического простатита, инфекций, передающихся половым путем, пиелонефрита;

при сердечно-сосудистых заболеваниях;

при заболеваниях ЖКТ: острых и хронических гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

для лечения вирусных заболеваний и болезней верхних дыхательных путей. Озонотерапию применяют в разных областях медицины:

Также озон применяют в косметологии, стоматологии, хирургии и неврологии.

Чем полезна озонотерапия? Использование озона стимулирует иммунитет, снижает и предотвращает воспалительные реакции, оказывает противовирусное, противогрибковое или бактерицидное действие, повышает регенеративные функции организма и предотвращает преждевременное старение клеток.

Как говорится в медицинских исследованиях, озон, попадая в кровь, повышает концентрацию антиоксидантных ферментов, которые действуют как поглотители свободных радикалов. Кроме того, озон благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и доставку кислорода к ишемизированным тканям, повышает уровень простациклина, который расширяет сосуды, и снижает риск образования тромбов.