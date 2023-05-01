Врач связал уровень здоровья людей с их этажом проживания

По мнению терапевта, фактор проживания на определённом этаже так или иначе воздействует на человеческое здоровье.

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Российский врач-терапевт Андрей Кондрахин поделился сведениями о том, как этаж проживания влияет на здоровье человека.

По словам доктора, этот фактор может отрицательно сказаться на самочувствии человека и стать причиной заболеваний.

Болезнь лёгких и аллергию может спровоцировать первый этаж, поскольку максимальное приближение жилища к земле способствует попаданию в квартиру пылевого облака.

«Кроме того, на нижних этажах есть вероятность возникновения плесени и грибковых инфекций, которые негативно влияют на иммунитет человека», — отметил врач.