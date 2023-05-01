$80.51-1.0588.37-1.83

Российский врач Кондрахин прокомментировал прямую связь здоровья людей с их этажом проживания

По мнению терапевта, фактор проживания на определённом этаже так или иначе воздействует на человеческое здоровье.

Врач связал уровень здоровья людей с их этажом проживания
© Runews24.ru

Российский врач-терапевт Андрей Кондрахин поделился сведениями о том, как этаж проживания влияет на здоровье человека.

По словам доктора, этот фактор может отрицательно сказаться на самочувствии человека и стать причиной заболеваний.

Болезнь лёгких и аллергию может спровоцировать первый этаж, поскольку максимальное приближение жилища к земле способствует попаданию в квартиру пылевого облака.

«Кроме того, на нижних этажах есть вероятность возникновения плесени и грибковых инфекций, которые негативно влияют на иммунитет человека», — отметил врач.

Врач назвал предметы быта, которые негативно влияют на сердце и легкие

В свою очередь, высокие этажи провоцируют риск недомогания из-за сквозняков и выхлопных газов промышленных предприятий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий