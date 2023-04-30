Почему у вас лопаются сосуды и как это предотвратить
Практически у каждого человека хоть раз лопались сосуды. "Рамблер" расскажет, почему так происходит.
Лопающиеся сосуды в организме могут появляться по разным причинам, например, из-за повышенного кровяного давления, травм, резких изменений температуры, нарушения функций сосудов, возрастных изменений
Среди основных причин можно выделить такое заболевание, как васкулит, гипертонический криз капилляров, когда на них создается повышенная нагрузка, и они ее не выдерживают.
Другая причина связана с травмами, которые человек не замечает: это может быть ушиб, микротравма с результирующими подкожными кровоизлияниями.
Причиной могут быть и проблемы, связанные с воздействием низких или высоких температур на капилляры, это может быть и венозная недостаточность.
Если лопаются сосуды случайно и редко, обычно это не является серьезной проблемой и не требует особенного лечения. Однако, если это происходит часто и сопровождается другими симптомами, такими как головокружения, затуманивание зрения, то необходимо обратиться к врачу для определения причин и назначения лечения.
Самое важное — найти причину, общее здесь что-то очень сложно порекомендовать — принимать витамин Б, а также проверить свертываемость крови.
Для предотвращения лопания сосудов можно рекомендовать следующие меры:
- Соблюдение здорового образа жизни, включая умеренные физические нагрузки, здоровое питание и избегание вредных привычек;
- Регулярное измерение кровяного давления и принятие мер для его снижения, если оно повышено;
- Избегание резких перепадов температуры;
- Полноценный сон и минимизация стрессовых ситуаций.
В любом случае, при наличии симптомов, связанных с лопанием сосудов, необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения.