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Почему у вас лопаются сосуды и как это предотвратить

Практически у каждого человека хоть раз лопались сосуды. "Рамблер" расскажет, почему так происходит.

Почему у вас лопаются сосуды и как это предотвратить
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Лопающиеся сосуды в организме могут появляться по разным причинам, например, из-за повышенного кровяного давления, травм, резких изменений температуры, нарушения функций сосудов, возрастных изменений

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Среди основных причин можно выделить такое заболевание, как васкулит, гипертонический криз капилляров, когда на них создается повышенная нагрузка, и они ее не выдерживают.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Другая причина связана с травмами, которые человек не замечает: это может быть ушиб, микротравма с результирующими подкожными кровоизлияниями.

Причиной могут быть и проблемы, связанные с воздействием низких или высоких температур на капилляры, это может быть и венозная недостаточность.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Если лопаются сосуды случайно и редко, обычно это не является серьезной проблемой и не требует особенного лечения. Однако, если это происходит часто и сопровождается другими симптомами, такими как головокружения, затуманивание зрения, то необходимо обратиться к врачу для определения причин и назначения лечения.

Самое важное — найти причину, общее здесь что-то очень сложно порекомендовать — принимать витамин Б, а также проверить свертываемость крови.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Лучшие способы укрепить сосуды

Для предотвращения лопания сосудов можно рекомендовать следующие меры:

  • Соблюдение здорового образа жизни, включая умеренные физические нагрузки, здоровое питание и избегание вредных привычек;
  • Регулярное измерение кровяного давления и принятие мер для его снижения, если оно повышено;
  • Избегание резких перепадов температуры;
  • Полноценный сон и минимизация стрессовых ситуаций.

В любом случае, при наличии симптомов, связанных с лопанием сосудов, необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения.

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