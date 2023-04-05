$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Лучшие способы укрепить сосуды

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Сердечно-сосудистые заболевания включают в себя целую группу патологий, вызванных нарушениями в работе главного органа организма – сердца, и всей сосудистой системы. К сожалению, эта проблема носит слишком распространенный характер и чаще других приводит к летальным исходам.

Лучшие способы укрепить сосуды
Фото: UnsplashUnsplash

Причин, по которым работа сердечно-сосудистой системы нарушается, много. Для того, чтобы минимизировать риски возникновения проблем в этой области, важно на протяжении всей жизни заботиться о здоровье сосудов и их укреплении.

Видео дня

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, каким образом можно защитить сосуды и "натренировать" их.

На мой взгляд, главная задача — препятствовать развитию эндотелиальной дисфункции, заболевания, при котором сосуды перестают выполнять защитную функцию. Ведь сосуды — не только магистраль для тока крови, но и очень важный инструмент в предотвращении сердечно-сосудистых катастроф. Когда эндотелий находится в нормальном состоянии, он может препятствовать росту атеросклеротической бляшки, препятствовать стенозам. Как только наступает эндотелиальная дисфункция, у человека появляются гипертония, атеросклероз, формируются аневризмы и значительно повышается риск сердечно-сосудистых опасных для жизни заболеваний. Чтобы этого не произошло, человек должен соблюдать три простых правила.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Первое — следить за уровнем холестерина.

Второе — следить за состоянием организма и не допускать течения хронических заболеваний.

Третье — правильно питаться.

Это три основных задачи человека. Когда мы говорим о правильном питании, мы подразумеваем ограничение потребления соли, ограничение потребления натрия, включение в рацион полиненасыщенных жирных кислот для укрепления стенок сосудов.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Конечно, сосуды можно и нужно тренировать. Для этого необходима физнагрузка с контролем пульса. Возможны и стрессовые нагрузки посредством посещения криосаун. Этот момент стоит обсудить с вашим лечащим врачом.

Терапевт рассказала, что нужно делать для укрепления сосудов

Есть и физиотерапевтические методики, которые помогают укрепить сосуды. Это так называемая низкочастотная магнитная терапия, лечебная гимнастика, бассейн, лечебная ходьба. Все это способствует укреплению сосудистой системы.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий