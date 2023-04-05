Лучшие способы укрепить сосуды

Сердечно-сосудистые заболевания включают в себя целую группу патологий, вызванных нарушениями в работе главного органа организма – сердца, и всей сосудистой системы. К сожалению, эта проблема носит слишком распространенный характер и чаще других приводит к летальным исходам.
Причин, по которым работа сердечно-сосудистой системы нарушается, много. Для того, чтобы минимизировать риски возникновения проблем в этой области, важно на протяжении всей жизни заботиться о здоровье сосудов и их укреплении.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, каким образом можно защитить сосуды и "натренировать" их.
Первое — следить за уровнем холестерина.
Второе — следить за состоянием организма и не допускать течения хронических заболеваний.
Третье — правильно питаться.
Конечно, сосуды можно и нужно тренировать. Для этого необходима физнагрузка с контролем пульса. Возможны и стрессовые нагрузки посредством посещения криосаун. Этот момент стоит обсудить с вашим лечащим врачом.
Есть и физиотерапевтические методики, которые помогают укрепить сосуды. Это так называемая низкочастотная магнитная терапия, лечебная гимнастика, бассейн, лечебная ходьба. Все это способствует укреплению сосудистой системы.