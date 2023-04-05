Лучшие способы укрепить сосуды

На мой взгляд, главная задача — препятствовать развитию эндотелиальной дисфункции, заболевания, при котором сосуды перестают выполнять защитную функцию. Ведь сосуды — не только магистраль для тока крови, но и очень важный инструмент в предотвращении сердечно-сосудистых катастроф. Когда эндотелий находится в нормальном состоянии, он может препятствовать росту атеросклеротической бляшки, препятствовать стенозам. Как только наступает эндотелиальная дисфункция, у человека появляются гипертония, атеросклероз, формируются аневризмы и значительно повышается риск сердечно-сосудистых опасных для жизни заболеваний. Чтобы этого не произошло, человек должен соблюдать три простых правила.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог