Привычки, которые снижают риск болезней сердца

Не секрет, что здоровье человека сильно зависит от его образа жизни. Каждый день определенные привычки влияют на наш организм. Они могут как вредить, так и помогать.

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Одним из наиболее важных органов, на который влияет наш образ жизни, — сердце. Его работа зависит от многих факторов: начиная от ежедневной физической нагрузки и заканчивая количеством сна. В материале “Рамблера” — о том, какие привычки снижают риск болезней сердца.

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Достаточное употребление воды

Ученые провели исследование и выяснили, что недостаток количества воды может быть связан с преждевременным старением и появлением хронических заболеваний. Результаты опубликованы в журнале Lancet. Они проанализировали данные о привычках людей и их состоянии, а также наличии хронических болезней.

В результате выяснилось, что ежедневное достаточное употребление воды снижает риск заболеваний сердца, сосудов, а также гипертонии. Это связано с количеством натрия в крови. Чем меньше человек употребляет воды, тем ниже содержание натрия.

Одинаковое количество сна

В США ученые провели исследование о том, как нужно планировать свое расписание отхода ко сну для того, чтобы сердце всегда оставалось здоровым. В качестве эксперимента они надели специальные часы людям в возрасте от 45 до 84 лет. Всего в исследовании участвовали две тысячи человек. Аналитики смотрели на регулярность сна, фазы его продолжительность.

В результате исследования выяснилось, что длительность и фазы сна не влияют на его продолжительность. В этом случае важна регулярность — ежедневно сон должен быть одинаковым по продолжительности. Отклонения больше, чем 12% могут вызвать заболевания сердца.

Ежедневное употребление кофе