Как предотвратить развитие язвенного колита

Чтобы предотвратить это заболевание, нужно очень настороженно относиться к приему такого класса препаратов, как нестероидные противовоспалительные препараты, потому что они могут повредить слизистую не только желудка, но и толстого кишечника. Также необходимо избегать стрессового фактора, курения, гиподинамии, и, конечно, не пренебрегать записью на прием к специалисту в случае, если у вас появились подозрительные симптомы, и своевременно лечить колит.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог