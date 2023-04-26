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38 минут назад

Как предотвратить развитие язвенного колита

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Язвенный колит — это повреждение слизистой оболочки толстого кишечника. Возникает это заболевание вследствие выделения антител к собственному эпителию слизистой оболочки. Это происходит из-за дисбаланса в иммунной системе организма.

Как предотвратить развитие язвенного колита
Фото: UnsplashUnsplash

К этой патологии могут приводить не только внешние факторы вроде курения, некорректного питания и диет, приема определенных лекарственный и гормональных препаратов, перенесения вирусных и бактериальных инфекций, но и генетическая предрасположенность.

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Язвенный колит проявляется массой разнообразных симптомов, некоторые из которых трудно связать на первый взгляд с проблемами в области кишечника или желудка:

  • диарея, нарушения стула;
  • ложные позывы в туалет;
  • боли ноющего характера в левой половине живота;
  • повышение температуры тела вплоть до 39 градусов;
  • резкое снижение веса;
  • снижение аппетита;
  • боли в коленных, плечевых или тазобедренных суставах;
  • общая слабость.

"Рамблер" поговорил с врачом общей практики и узнал, как можно предотвратить развитие этого заболевания.

Чтобы предотвратить это заболевание, нужно очень настороженно относиться к приему такого класса препаратов, как нестероидные противовоспалительные препараты, потому что они могут повредить слизистую не только желудка, но и толстого кишечника. Также необходимо избегать стрессового фактора, курения, гиподинамии, и, конечно, не пренебрегать записью на прием к специалисту в случае, если у вас появились подозрительные симптомы, и своевременно лечить колит.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Также есть исследования, которые демонстрируют нам, что удаление аппендикулярного отростка при остром аппендиците снижает риск развития язвенного колита.

В чем причины развития язвы желудка и как остановить этот процесс

Язвенный колит опасен прежде всего тем, что лечение проводится посредством применения специфической терапии, которая достаточно сильно снижает иммунитет. Потому крайне важно не доводить до подобных осложнений и внимательно относится к своему здоровью и сигналам организма.

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