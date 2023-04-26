Как предотвратить развитие язвенного колита

Язвенный колит — это повреждение слизистой оболочки толстого кишечника. Возникает это заболевание вследствие выделения антител к собственному эпителию слизистой оболочки. Это происходит из-за дисбаланса в иммунной системе организма.
К этой патологии могут приводить не только внешние факторы вроде курения, некорректного питания и диет, приема определенных лекарственный и гормональных препаратов, перенесения вирусных и бактериальных инфекций, но и генетическая предрасположенность.
Язвенный колит проявляется массой разнообразных симптомов, некоторые из которых трудно связать на первый взгляд с проблемами в области кишечника или желудка:
"Рамблер" поговорил с врачом общей практики и узнал, как можно предотвратить развитие этого заболевания.
Также есть исследования, которые демонстрируют нам, что удаление аппендикулярного отростка при остром аппендиците снижает риск развития язвенного колита.
Язвенный колит опасен прежде всего тем, что лечение проводится посредством применения специфической терапии, которая достаточно сильно снижает иммунитет. Потому крайне важно не доводить до подобных осложнений и внимательно относится к своему здоровью и сигналам организма.