Возможно ли с помощью диеты излечиться от диабета

Многие уверены, что диета, назначаемая врачами при постановке диагноза "сахарный диабет", способна в корне исправить ситуацию.

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"Рамблер" решил разобраться в этом вопросе и поговорил с экспертом – врачом общей практики Денисом Прокофьевым. Он рассказал, так ли это на самом деле или такое утверждение является мифом.

Безусловно, диета имеет большое значение, однако она не помогает вылечить диабет, а лишь способствует сокращению рисков его дальнейшего развития.

По словам специалиста, самое большое заблуждение, касаемо этого распространенного и коварного заболевания состоит в том, что люди действительно думают, что сахарный диабет можно вылечить с помощью диеты. Однако это не так.

В основе сахарного диабета лежит нарушение работы бета-клеток поджелудочной железы, приводящее к абсолютной инсулиновой недостаточности. Поэтому никакая диета не восстановит функцию поджелудочной железы. На сегодняшний день для пациентов, страдающих сахарным диабетом, рекомендации по питанию не отличаются от рекомендаций, определяющих рацион любого здорового человека. Есть только одна оговорка: пациент проводит оценку потребляемой пищи по хлебным единицам и вводит необходимую дозу инсулина перед едой. Больше здесь правил нет.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог