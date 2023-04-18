Ученые: неправильное питание стало причиной 70% случаев диабета II типа

Ученые Университета Тафтса выяснили, что неправильное питание стало причиной более 70 процентов случаев диабета второго типа в мире. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Так, экспертами были проанализированы данные из 184 стран с 1990 по 2018 год. Ученые рассмотрели 11 диетических факторов, влияющих на развитие диабета второго типа, среди которых недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы, чрезмерное потребление обработанного мяса и многое другое.

Как выяснили специалисты, основной причиной диабета во всем мире стало низкое качество потребляемых углеводов. Наибольшее число случаев диабета второго типа, связанного с питанием, было обнаружено в Центральной, Восточной Европе и Центральной Азии, особенно в Польше и России.

По итогам исследования, ученые выяснили, что неправильное питание спровоцировало более 14,1 миллиона случаев диабета второго типа в 2018 году.

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