$81.60-0.0389.57-0.09

Ученые: неправильное питание стало причиной 70% случаев диабета II типа

Ученые Университета Тафтса выяснили, что неправильное питание стало причиной более 70 процентов случаев диабета второго типа в мире. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Так, экспертами были проанализированы данные из 184 стран с 1990 по 2018 год. Ученые рассмотрели 11 диетических факторов, влияющих на развитие диабета второго типа, среди которых недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы, чрезмерное потребление обработанного мяса и многое другое.

Может ли интервальное голодание снизить риск развития диабета

Как выяснили специалисты, основной причиной диабета во всем мире стало низкое качество потребляемых углеводов. Наибольшее число случаев диабета второго типа, связанного с питанием, было обнаружено в Центральной, Восточной Европе и Центральной Азии, особенно в Польше и России.

По итогам исследования, ученые выяснили, что неправильное питание спровоцировало более 14,1 миллиона случаев диабета второго типа в 2018 году.

Ранее был назван неочевидный признак сахарного диабета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий