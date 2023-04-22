$81.49-0.1389.35-0.11

Как отличить простуду от аллергии: объясняет врач

Сезонные аллергии являются реакцией организма на пыльцу растений, которая распространяется в воздухе во время определенных времен года.

Как отличить простуду от аллергии: объясняет врач
© Unsplash.com

Сезонные аллергии обычно связаны с определенными типами растений, которые производят большое количество пыльцы. Например, весенняя аллергия связана с пыльцой деревьев, а летняя и осенняя аллергии — с пыльцой трав.

Видео дня

Лечат аллергии с помощью антигистаминных препаратов, ингаляционных кортикостероидов или иммунотерапии.Помимо лекарственных средств, существуют также нефармакологические способы уменьшения симптомов сезонных аллергий. Например, можно избегать контакта с пыльцой, закрывать окна и двери во время пикового сезона пыльцы, использовать кондиционеры в помещениях и принимать душ после прогулок на свежем воздухе.

Диетолог назвала продукты, которые усугубляют аллергию

Сезонные аллергии могут вызывать различные симптомы, такие как насморк, заложенность носа, кашель, зуд и слезотечение глаз. Многие могут путать проявления аллергии с симптомами простуды.

Как объяснил "Рамблеру" врач общей практики Денис Прокофьев, организм воспринимает и простуду, и аллергию как воспалительные процессы, просто по-разному на это реагирует.

При аллергии есть отличие в лабораторных показателях: повышенные иммуноглобулин Е, повышенные эозинофилы. При аллергии можно провести пробу с аллергеном, и это ее усилит.

Можно провести тест с антигистаминным препаратом, на фоне которых аллергия будет купирована, что не будет происходить с простудой.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Однако, по словам врача, самое главное — это сбор анамнеза. То есть должна быть связь аллергия — аллерген. Одна из ключевых задач врача — найти эту взаимосвязь.

С простудой все немножко по-другому. В крови увеличиваются лейкоциты и СОЭ. Развивается интоксикационный синдром, и на снимках легких и придаточных пазух носа видны изменения бактериальной природы.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий