Как отличить простуду от аллергии: объясняет врач

Сезонные аллергии являются реакцией организма на пыльцу растений, которая распространяется в воздухе во время определенных времен года.

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Сезонные аллергии обычно связаны с определенными типами растений, которые производят большое количество пыльцы. Например, весенняя аллергия связана с пыльцой деревьев, а летняя и осенняя аллергии — с пыльцой трав.

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Лечат аллергии с помощью антигистаминных препаратов, ингаляционных кортикостероидов или иммунотерапии.Помимо лекарственных средств, существуют также нефармакологические способы уменьшения симптомов сезонных аллергий. Например, можно избегать контакта с пыльцой, закрывать окна и двери во время пикового сезона пыльцы, использовать кондиционеры в помещениях и принимать душ после прогулок на свежем воздухе.

Сезонные аллергии могут вызывать различные симптомы, такие как насморк, заложенность носа, кашель, зуд и слезотечение глаз. Многие могут путать проявления аллергии с симптомами простуды.

Как объяснил "Рамблеру" врач общей практики Денис Прокофьев, организм воспринимает и простуду, и аллергию как воспалительные процессы, просто по-разному на это реагирует.

При аллергии есть отличие в лабораторных показателях: повышенные иммуноглобулин Е, повышенные эозинофилы. При аллергии можно провести пробу с аллергеном, и это ее усилит.



Можно провести тест с антигистаминным препаратом, на фоне которых аллергия будет купирована, что не будет происходить с простудой.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Однако, по словам врача, самое главное — это сбор анамнеза. То есть должна быть связь аллергия — аллерген. Одна из ключевых задач врача — найти эту взаимосвязь.