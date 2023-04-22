Что нельзя есть после отравления

Для пищевого отравления характерны такие симптомы, как тошнота, рвота, кручение в животе, расстройство стула. Слизистая желудка воспаляется, а в кишечнике нарушается баланс полезных и болезнетворных бактерий.

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Отравление — это сильный стресс для организма, после которого ему нужно время для восстановления. Важную роль в этом процессе играет наше питание. Что нужно исключить из своего рациона, а что — добавить? "Рамблеру" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Когда происходит пищевая токсикоинфекция, весь организм находится в дисбалансе, особенно ЖКТ. Происходят воспалительные процессы. Самое важное — на 2-3 недели исключить острую пищу, алкоголь, продукты, содержащие животные жиры, молоко. От яиц лучше тоже отказаться, так как желток — сложноперевариваемый продукт. Дополнительно стоит исключить субпродукты в виде колбас и сосисок. Помимо этого, в период восстановления ЖКТ не стоит употреблять сырые овощи и газированные напитки.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Среди продуктов, от которых также стоит отказаться, — жирная, копченая или слишком соленая пища, грибы, шоколад, лук, чеснок, кофе, алкогольные напитки, цитрусовые, яблоки, фруктовые соки и гранат.

По словам медика, важно употреблять много жидкости и легкоперевариваемые продукты. Это те, которые приготовлены без специй, соли, как правило, в отварном виде. Например, отварной картофель. Мясо должно быть легким: это куриные грудки или индейка. Также можно употреблять рыбу. Для восполнения солевого баланса врач порекомендовал пить минеральные воды.