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4 минуты назад

Токсиколог Кутушов перечислил опасности продуктов с плесенью

Мария Каткова

Профессор и токсиколог Михаил Кутушов предупредил о неприятных последствиях употребления продуктов с плесенью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Эксперт посоветовал выбрасывать продукты, которые уже начали плесневеть. А не пытаться срезать с них часть с плесенью.

Он отметил, что зеленая плесень распространяется очень быстро. Поэтому если фрукты или овощи лежали в одной корзине, то нужно утилизировать все продукты.

Продукты с плесенью, которые можно есть

Зелена плесень может вызывать различные заболевания: астму, доброкачественные и злокачественные опухоли, а также цирроз печени. Также от употребления плесени появляются другие побочные эффекты: аллергия, раздражение на коже, проблемы с пищеварением и дыханием.

Ранее сообщалось, что врачи раскрыли смертельную опасность плесени на хлебе.

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