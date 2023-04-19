Профессор и токсиколог Михаил Кутушов предупредил о неприятных последствиях употребления продуктов с плесенью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Эксперт посоветовал выбрасывать продукты, которые уже начали плесневеть. А не пытаться срезать с них часть с плесенью.

Он отметил, что зеленая плесень распространяется очень быстро. Поэтому если фрукты или овощи лежали в одной корзине, то нужно утилизировать все продукты.

Зелена плесень может вызывать различные заболевания: астму, доброкачественные и злокачественные опухоли, а также цирроз печени. Также от употребления плесени появляются другие побочные эффекты: аллергия, раздражение на коже, проблемы с пищеварением и дыханием.