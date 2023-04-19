Почему возникает нейропатия лицевого нерва и как ее лечить

Нейропатия лицевого нерва — заболевание, которое связано с изменением самой структуры лицевого нерва, приводящее к параличу мимической мускулатуры с развитием тяжёлых изменений.

Фото: Unsplash Unsplash

Такая патология сильно влияет на качество жизни и доставляет массу неприятностей и неудобств. "Рамблер" решил разобраться, почему может возникнуть такая проблема и как от нее избавиться. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

Видео дня

Есть много причин развития этого заболевания, но существует несколько факторов, которые приводят к данной проблеме. Их разделяют на две большие категории: по центральному типу и по периферическому типу.

По центральному типу причинами могут быть рассеянный склероз, инфаркт головного мозга, внутримозговые гематомы, ушиб головного мозга, опухоли или энцефалит. По периферическому типу это могут быть травма как самого черепа, так и головного мозга, саркоидоз, инфекционные заболевания, послеоперационные осложнения.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Диагноз и причина в данной ситуации устанавливаются, полагаясь на данные клинического обследования и сбора анамнеза.

4 основных способа лечения выглядят так — прием препаратов карбамазепинового ряда, препараты тиоктовой кислоты, введение ботулина, которая помогает выровнять мимику лица, метод хронической нейромодуляции — стимуляции периферических нервов.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Также можно принимать витаминные группы и миорелаксанты.