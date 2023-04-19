Почему возникает нейропатия лицевого нерва и как ее лечить

Нейропатия лицевого нерва — заболевание, которое связано с изменением самой структуры лицевого нерва, приводящее к параличу мимической мускулатуры с развитием тяжёлых изменений.
Такая патология сильно влияет на качество жизни и доставляет массу неприятностей и неудобств. "Рамблер" решил разобраться, почему может возникнуть такая проблема и как от нее избавиться. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.
Есть много причин развития этого заболевания, но существует несколько факторов, которые приводят к данной проблеме. Их разделяют на две большие категории: по центральному типу и по периферическому типу.
Диагноз и причина в данной ситуации устанавливаются, полагаясь на данные клинического обследования и сбора анамнеза.
Также можно принимать витаминные группы и миорелаксанты.
Это основы, но существует более ста методик лечения этого заболевания, но здесь все индивидуально. Важно найти причину поражения лицевого нерва и исходя из этого формировать индивидуальный план лечения. Помочь в этом сможет только специалист.