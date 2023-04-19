$81.65+0.0589.37-0.20
2 часа назад

Почему возникает нейропатия лицевого нерва и как ее лечить

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Нейропатия лицевого нерва — заболевание, которое связано с изменением самой структуры лицевого нерва, приводящее к параличу мимической мускулатуры с развитием тяжёлых изменений.

Почему возникает нейропатия лицевого нерва и как ее лечить
Фото: UnsplashUnsplash

Такая патология сильно влияет на качество жизни и доставляет массу неприятностей и неудобств. "Рамблер" решил разобраться, почему может возникнуть такая проблема и как от нее избавиться. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

Видео дня

Есть много причин развития этого заболевания, но существует несколько факторов, которые приводят к данной проблеме. Их разделяют на две большие категории: по центральному типу и по периферическому типу.

По центральному типу причинами могут быть рассеянный склероз, инфаркт головного мозга, внутримозговые гематомы, ушиб головного мозга, опухоли или энцефалит. По периферическому типу это могут быть травма как самого черепа, так и головного мозга, саркоидоз, инфекционные заболевания, послеоперационные осложнения.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Диагноз и причина в данной ситуации устанавливаются, полагаясь на данные клинического обследования и сбора анамнеза.

Как отличить боль в сердце от невралгии: видео

4 основных способа лечения выглядят так — прием препаратов карбамазепинового ряда, препараты тиоктовой кислоты, введение ботулина, которая помогает выровнять мимику лица, метод хронической нейромодуляции — стимуляции периферических нервов.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Также можно принимать витаминные группы и миорелаксанты.

Это основы, но существует более ста методик лечения этого заболевания, но здесь все индивидуально. Важно найти причину поражения лицевого нерва и исходя из этого формировать индивидуальный план лечения. Помочь в этом сможет только специалист.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий