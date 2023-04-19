Как предотвратить формирование атеросклеротических бляшек

Атеросклеротические бляшки – опасные признаки атеросклероза. Таким термином называют отложения холестерина, из-за которых сужаются артерии.
"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы выяснить, по какой причине образуются атеросклеротические бляшки и как этого избежать.
Холестириновые отложения в сосудах формируются по двум причинам. Первая — генетическая предрасположенность, вторая — внешние факторы:
Также атеросклероз может развиваться на фоне сахарного диабета, метаболического синдрома и вследствие эндотелиальной дисфункции, которая развивается по целому ряду причин.
Предотвратить формирование атеросклеротических бляшек, согласно утверждениям эксперта, невозможно. Но можно замедлить их рост, придерживаясь здорового образа жизни, правильного питания, и не допуская развития хронических заболеваний. Важно также своевременно выделять повышение холестерина и стараться держать его в пределах нормы.