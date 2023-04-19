Как предотвратить формирование атеросклеротических бляшек

Но при всем этом всегда причиной развития атеросклероза будет являться эндотелиальная дисфункция. То есть до определенного момента в норме наши здоровые сосуды могут препятствовать росту атеросклеротической бляшки, но когда поражений эндотелия становится много, этот механизм нарушается.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог