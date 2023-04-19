$81.65+0.0589.37-0.20
2 часа назад

Как предотвратить формирование атеросклеротических бляшек

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Атеросклеротические бляшки – опасные признаки атеросклероза. Таким термином называют отложения холестерина, из-за которых сужаются артерии.

Как предотвратить формирование атеросклеротических бляшек
Фото: Unsplash Unsplash

"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы выяснить, по какой причине образуются атеросклеротические бляшки и как этого избежать.

Холестириновые отложения в сосудах формируются по двум причинам. Первая — генетическая предрасположенность, вторая — внешние факторы:

  • избыточное питание с преобладанием жирной пиши,
  • избыточное потребление простых углеводов с большим количеством сахара,
  • чрезмерное употребление алкоголя,
  • длительный прием лекарственных препаратов, в первую очередь, глюкортикостероидов и бета-блокаторов.

Также атеросклероз может развиваться на фоне сахарного диабета, метаболического синдрома и вследствие эндотелиальной дисфункции, которая развивается по целому ряду причин.

Лучшие способы укрепить сосуды

Но при всем этом всегда причиной развития атеросклероза будет являться эндотелиальная дисфункция. То есть до определенного момента в норме наши здоровые сосуды могут препятствовать росту атеросклеротической бляшки, но когда поражений эндотелия становится много, этот механизм нарушается.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Предотвратить формирование атеросклеротических бляшек, согласно утверждениям эксперта, невозможно. Но можно замедлить их рост, придерживаясь здорового образа жизни, правильного питания, и не допуская развития хронических заболеваний. Важно также своевременно выделять повышение холестерина и стараться держать его в пределах нормы.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий