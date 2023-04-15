Чем опасны засосы
Засос - это не что иное, как самый обыкновенный синяк. Но в некоторых случаях засосы могут действительно очень опасны.
Чем опасны засосы для людей, "Рамблеру" рассказал врач Денис Прокофьев.
Есть люди, у которых очень тонкая кожа и близко расположены капилляры, и даже легкий поцелуй может оставить заметный след.
При поцелуе формируется кровоизлияние из мелких капилляров за счет их повреждения. Как только происходит кровотечение, случается выброс компонентов крови, которые называются тромбоциты, чтобы остановить кровотечение. В результате, происходит их скопление в определенном месте. Теоретически скопление тромбоцитов может мигрировать, в том числе в магистральные сосуды. И их миграция может привести к сердечно-сосудистым катастрофам - инсульту или закупорке сосудов. Но, чтобы это произошло, должно совпасть много факторов. Во-первых, зона кровоизлияния должна быть очень большая. Во-вторых, у человека изначально должна быть проблема повышенной свертываемости крови. И совпадение этих факторов может привести к неблагоприятному исходу.
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Что делать, что убрать засос
Если засос у вас оказался на самом видном месте, а вам предстоит важное мероприятие, на котором вы должны великолепно выглядеть, попробуйте замаскировать пятно. Для этого возьмите красную помаду приглушенного оттенка, наберите немного на палец и легкими притаптывающими движениями нанесите на область засоса. Вам понадобится несколько слоев, чтобы перекрыть синяк. После чего можно нанести консилер и тональный крем.
А чтобы ускорить заживление засоса, действовать нужно по следующему алгоритму:
- Приложите холод
- Нанесите любое средство на основе декспантенола, диметилсульфоксида или гепарина.
На третий день можно подключить легкий массаж, но не слишком усердствуйте.