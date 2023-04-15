Чем опасны засосы

При поцелуе формируется кровоизлияние из мелких капилляров за счет их повреждения. Как только происходит кровотечение, случается выброс компонентов крови, которые называются тромбоциты, чтобы остановить кровотечение. В результате, происходит их скопление в определенном месте. Теоретически скопление тромбоцитов может мигрировать, в том числе в магистральные сосуды. И их миграция может привести к сердечно-сосудистым катастрофам - инсульту или закупорке сосудов. Но, чтобы это произошло, должно совпасть много факторов. Во-первых, зона кровоизлияния должна быть очень большая. Во-вторых, у человека изначально должна быть проблема повышенной свертываемости крови. И совпадение этих факторов может привести к неблагоприятному исходу.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог