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1 час назад

Почему после секса появляется цистит

Катя Кобышева
Денис Прокофьевэксперт

В сексе прекрасно все, кроме заболеваний, которые могут развиться сразу после. Одно из них - цистит.

Почему после секса появляется цистит
Фото: unsplashunsplash

Из-за чего появляется цистит и как с ним справиться, "Рамблеру" рассказал эксперт - врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

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Секс действительно может стать причиной развития цистита в нескольких случаях:

  • если партнеров больше одного и вы практикуете незащищенный секс,
  • изменение гормонального статуса, например, при снижении уровня эстрогенов в крови,
  • инфекции почек и мочевыводящих путей,
  • несоблюдение правил гигиены.
"Возникновение цистита может быть связано с заболеваниями, которые передаются половым путем. Но сейчас в современном мире, существует такой термин, как «семейная флора». То есть не нужно обвинять своего партнера, что он передал вам инфекцию. Надо понимать, что если половой акт незащищенный, это контакт двух слизистых, имеющих определенную микрофлору, и это все может приводить к цисту. Второе — бурный половой акт, который приводит к воспалению слизистой из-за ее травматизации. Здесь также могут сыграть роль такие факторы, как нарушение гигиены, использование различных антисептиков, проблема одновременного анального и вагинального секса. Все это нарушает флору".
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Что нужно сделать, чтобы снизить риск развития цистита

В первую очередь нужно соблюдать гигиену, перед сексом стоит принять душ обоим партнерам, причем мыть нужно не только половые органы, но и анус. Не забывайте использовать смазку, чтобы снизить трение и риск травматизации. После полового акта стоит еще раз опорожнить мочевой пузырь и помыть половые органы.

Если цистит повторяется, нужно записаться на прием к врачу, который подберет необходимую терапию и назначит антибиотик.

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Посещение врача должно стать регулярной практикой в профилактических целях, а при серьезных симптомах к специалисту нужно обращаться незамедлительно, ждать, когда само пройдет, нельзя.

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