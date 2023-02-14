Почему после секса появляется цистит

"Возникновение цистита может быть связано с заболеваниями, которые передаются половым путем. Но сейчас в современном мире, существует такой термин, как «семейная флора». То есть не нужно обвинять своего партнера, что он передал вам инфекцию. Надо понимать, что если половой акт незащищенный, это контакт двух слизистых, имеющих определенную микрофлору, и это все может приводить к цисту. Второе — бурный половой акт, который приводит к воспалению слизистой из-за ее травматизации. Здесь также могут сыграть роль такие факторы, как нарушение гигиены, использование различных антисептиков, проблема одновременного анального и вагинального секса. Все это нарушает флору".



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог