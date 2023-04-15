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Причины всплеска заболеваемости сифилисом и способы профилактики

Все чаще в средствах массовой информации появляются новости, в которых говорится о росте заболеваемости в России такой опасной инфекцией, как сифилис.

Причины всплеска заболеваемости сифилисом и способы профилактики
© Unsplash

"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, с чем может быть связана такая статистика и какие меры профилактики стоит принимать, чтобы снизить риски заражения.

По словам эксперта, увеличению количества заболевших сифилисом может способствовать довольно много факторов. В первую очередь, это самостоятельное лечение, – когда люди, понимая, что сифилис лечится антибиотиками, пытаются его лечить самостоятельно. Таким образом, под "прикрытием" антибактериальных препаратов сифилис довольно сложно заметить. Особенно, когда речь идет о бесконтрольном их употреблении.

Также заболевание может развиваться длительно, а человек до обязательного скрининга может и не знать о своем диагнозе. Это может привести к многократному инфицированию. Также одними из причин могут быть большое количество незащищенных половых актов и игнорирование медучреждений для получения своевременного и корректного лечения.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Профилактика сифилиса делится на две группы:

  • неспецифическая
  • специфическая.

В первую группу входят такие обязательные пункты: избегать случайных и беспорядочных половых связей, во время половых актов обязательно использовать презерватив, регулярно проходить обследования, пользоваться индивидуальными средствами личной гигиены и отдельной посудой.

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Как таковой специфической профилактики, к сожалению, не существует. Нет вакцины, не производится профилактических препаратов. Единственное, что можно сделать, как утверждает эксперт, – это использовать после незащищенного полового контакта хлоргексидин или мирамистин.

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