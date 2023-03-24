Какие обследования нужно пройти женщинам после 40 лет

Врачи регулярно твердят о том, что даже в молодом возрасте людям регулярно нужно проходить различные обследования для выявления бессимптомных серьезных заболеваний.

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В группу риска, как правило, входят люди после 40 лет, так как обменные процессы в организме постепенно начинают замедляться. Также в этот период начинают проявлять себя некоторые хронические заболевания. Если упустить это и вовремя не начать лечение, то в будущем женщину могут ждать серьезные последствия. О том, какие обследования нужно пройти после 40 лет, "Рамблеру" рассказала акушер-гинеколог Джафарова Ума Салмановна.

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Мониторинг артериального давления

Эксперт рекомендует регулярно проводить мониторинг АД, начиная с 18 лет. Делать это необходимо не реже, чем раз в два года. Нормальным считается давление 120 на 80 мм рт. ст. Отклонения от этих показателей могут быть опасны в долгосрочной перспективе.

"В случае стойкого повышения артериального давления, зачастую бессимптомного, происходит повреждение органов-мишеней, влекущее за собой серьезные последствия. Если верхний показатель становится больше 140 или же второе значение начинает превышать 90, пора обратиться к терапевту или кардиологу"

Джафарова Ума Салмановна Акушер-гинеколог, Ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Анализ на липидный профиль

Такой анализ врач рекомендует начинать сдавать с 20 лет. В случае нормальных показателей второй скрининг проводится спустя пять лет. Также рекомендуется заново проводить это исследование в случае, если появляется избыточный вес или меняются пищевые привычки.

"При наличии сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и других, может потребоваться более тщательный мониторинг. Повышенный уровень холестерина чреват образованиями холестериновых бляшек в сосудах, атеросклерозом, стенокардией, инфарктом, инсультом и другими заболеваниями" Джафарова Ума Салмановна Акушер-гинеколог, Ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Анализ сахара в крови

Сдавать кровь на анализ глюкозы рекомендуется некоторым категориям людей раз в год. В них входят те, кто страдает гипертонией, избыточным весом, а также люди, у которых есть родственники с сахарным диабетом.

Гигиеническая чистка зубов

Эту процедуру рекомендуют делать все врачи раз в полгода. Дело в том, что многие люди не всегда тщательно вычищают остатки пищи, в результате чего развиваются заболевания десен.

Флюорография

Исследование помогает выявить туберкулез и рак легких на ранних стадиях, но у него есть противопоказания: беременность, кормление грудью и лучевая нагрузка за последний год.

Биохимический анализ крови

Как правило, он включает в себя от 10 до 12 показателей. С помощью них можно определить развитие различных заболеваний печени, почек, а также отследить другие процессы в организме.

Анализ на гормоны щитовидной железы (ТТГ, свободный Т4)

Рекомендуется сдавать анализ женщинам в возрасте от 40 до 50 лет. Именно в это время появляется повышенный риск гипо- или гипертиреоза.

Анализ кала и мочи

Эти показатели помогают выявить различные заболевания органов малого таза, а также возможное развитие опухолевых заболеваний.

Скрининг колоректального рака

Людям после 50 лет рекомендуется проводить это исследование раз в 7-10 лет. Если в истории болезни есть отклонения, связанные с кишечником, а также в том случае, если пациент находится в группе риска развития рака кишечника, то этот скрининг нужно проводить раз в 3-7 лет.

Маммография

Рак груди считается самым частым видом рака у женщин, поэтому для предотвращения перетекали болезни в более поздние стадии, необходимо регулярно посещать маммолога и проводить маммографию. До 65 лет ее нужно проводить раз в два года, а после — каждый год, так как риск возникновения рака повышается.

Скрининг рака шейки матки и яичников

Исследование на рак шейки матки рекомендуется делать с 21 года или спустя три года после начала половой жизни. Скрининг рака яичников нужно делать после 30-35 лет. Особенно важно проводить подобные исследование женщинам, у которых есть генетическая предрасположенность к этим заболеваниям.

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