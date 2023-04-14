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Как понять, что пожилым людям больше нельзя жить одним

Если ваши родители живут одни, навещая их, понаблюдайте за ними. Иной раз первые признаки деменции проявляются в мелочах. Важно заметить их, чтобы вовремя обратиться к специалисту.

Как понять, что пожилым людям больше нельзя жить одним
© Unsplash

В случае, если болезнь будет обнаружена, важно, чтобы пожилой человек не жил один.

Подробнее о признаках, которые должны насторожить – в материале "Рамблера".

Резкое похудение

Внезапное похудение должно насторожить в любом возрасте. Нередко потерянный вес указывает на развитие серьезных недугов. Однако, если неожиданно худеют пожилые люди, это может свидетельствовать о развивающейся болезни Альцгеймера. Пациенты с этой болезнью порой забывают есть или утрачивают навыки приготовления пищи.

Неоплата счетов

Узнайте, исправно ли родственники оплачивают коммунальные услуги и другие счета. При развитии когнитивных нарушений люди часто меняют свое финансовое поведение: они либо перестают оплачивать расходы, либо, напротив, становятся чрезмерно расточительны.

Пренебрежение гигиеной

Деменция приводит к тому, что людям становится крайне трудно справляться с гигиеническими ритуалами. Иногда они попросту забывают, как и с какой периодичностью нужно принимать ванну.

Плохая координация в пространстве

Особенно тревожным сигналом является ситуация, когда человек забывает привычный маршрут – например, в ближайший супермаркет или поликлинику.

Как ранняя менопауза связана с риском Альцгеймера

Беспорядок

Если в доме родителей всегда было чисто и убрано, а теперь царит беспорядок – это "красный флаг". Также стоит обратить внимание на вещи, которые лежат не на своих местах.

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