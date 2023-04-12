Ученые выяснили, что ранняя менопауза связана с риском Альцгеймера

Исследователи обнаружили, что преждевременная менопауза связана с повышенным риском деменции при болезни Альцгеймера. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Известно, что женщины более склонны к развитию болезни Альцгеймера (БА), чем мужчины. Ученые Mass General Brigham провели исследование, изучающее взаимосвязь между возрастом и менопаузой, использованием гормональной терапии и болезнью Альцгеймера. Результаты показывают, что ранний возраст наступления менопаузы может быть фактором риска деменции при БА.
Ученые определяет преждевременную менопаузу следующим образом:
«Преждевременная менопауза или преждевременная недостаточность яичников определяется как менопауза, которая наступает в возрасте до 40 лет. По оценкам, преждевременная менопауза затрагивает 1% женщин в возрасте до 40 лет и 0,1% женщин. % женщин в возрасте до 30 лет».
По сути, это когда менопауза возникает спонтанно в возрасте до 40 лет. Она также может быть связана с хирургическим вмешательством в возрасте до 45 лет.
Хотя гормональная терапия (ГТ) улучшает многие тяжелые симптомы, связанные с менопаузой, и, возможно, может предотвратить когнитивные нарушения, исследование, проведенное Инициативой женского здоровья (WHI), показало, что по сравнению с плацебо использование ГТ было связано с почти двукратным увеличением деменции.
Ученые использовали нейровизуализацию с помощью позитронно-эмиссионной томографии, чтобы лучше понять эти результаты. Они планировали изучить, как присутствие двух белков, участвующих в деменции при БА, амилоида-β и тау-белка, связано с возрастом в менопаузе и применением ГТ.
«Когда дело доходит до гормональной терапии, время решает все.
Наши предыдущие результаты показали, что начало ГТ в начале менопаузы, а не позднее, обеспечивает лучшие результаты в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивной функции и смертности от всех причин, и это исследование предполагает, что то же самое верно и для отложения тау-белка», — добавляет Джоанн Мэнсон, доктор медицинских наук.
Исследователи проанализировали сканирование 292 взрослых без когнитивных нарушений и данные из Висконсинского регистра профилактики болезни Альцгеймера, чтобы определить уровни амилоида-β и тау в семи областях мозга.
Тау-белок, который присутствует в этих областях мозга в большем количестве у женщин, чем у мужчин, был в центре внимания исследования. Это связано с тем, что тау может помочь нам изучить специфические для пола аспекты деменции при БА.
Связь между отсроченной гормональной терапией и деменцией при болезни Альцгеймера.
«Мы обнаружили, что самые высокие уровни тау, белка, участвующего в развитии болезни Альцгеймера, наблюдались только у женщин, пользующихся гормональной терапией, которые сообщали о большой задержке между возрастом начала менопаузы и началом гормональной терапии.
Идея о том, что отложение тау-белка может лежать в основе связи между поздним вмешательством гормональной терапии и деменцией при болезни Альцгеймера, была огромным открытием, чего раньше не наблюдалось», — отмечают авторы исследования.
Женщины имели более высокие уровни тау-белка по сравнению с мужчинами того же возраста, но этого следовало ожидать. Это было особенно верно в случаях с повышенным уровнем бета-амилоида.
Исследователи обнаружили, что связь между аномальными уровнями бета-амилоида и тау-белка была намного сильнее у женщин с более ранним началом менопаузы.
Уровни тау были высокими в энторинальной и нижневисочной областях, расположенных близко к центру памяти мозга. Известно, что он участвует в прогрессировании деменции при БА.
Многие женщины, у которых наступила преждевременная менопауза, используют ГТ, поэтому команда хотела выяснить, связано ли использование ГТ с бета-амилоидом и тау. Они заметили, что позднее начало ГТ, как минимум через пять лет после менопаузы, определяло эту взаимосвязь.
«До 10% женщин испытывают преждевременную или раннюю менопаузу, и наши результаты показывают, что более ранний возраст наступления менопаузы может быть фактором риска деменции при БА», — сказала автор Джиллиан Кофлан.
По словам ученых, гормональная терапия может оказывать негативное влияние на когнитивные функции, но только если ее начать через несколько лет после наступления менопаузы. Эти результаты наблюдений подтверждают клинические рекомендации, согласно которым гормональную терапию следует назначать незадолго до наступления менопаузы, а не через несколько лет после нее.