Ученые выяснили, что ранняя менопауза связана с риском Альцгеймера

Исследователи обнаружили, что преждевременная менопауза связана с повышенным риском деменции при болезни Альцгеймера. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

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Известно, что женщины более склонны к развитию болезни Альцгеймера (БА), чем мужчины. Ученые Mass General Brigham провели исследование, изучающее взаимосвязь между возрастом и менопаузой, использованием гормональной терапии и болезнью Альцгеймера. Результаты показывают, что ранний возраст наступления менопаузы может быть фактором риска деменции при БА.

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Что такое преждевременная менопауза?

Ученые определяет преждевременную менопаузу следующим образом:

«Преждевременная менопауза или преждевременная недостаточность яичников определяется как менопауза, которая наступает в возрасте до 40 лет. По оценкам, преждевременная менопауза затрагивает 1% женщин в возрасте до 40 лет и 0,1% женщин. % женщин в возрасте до 30 лет».

По сути, это когда менопауза возникает спонтанно в возрасте до 40 лет. Она также может быть связана с хирургическим вмешательством в возрасте до 45 лет.

Как гормональная терапия влияет на менопаузу?

Хотя гормональная терапия (ГТ) улучшает многие тяжелые симптомы, связанные с менопаузой, и, возможно, может предотвратить когнитивные нарушения, исследование, проведенное Инициативой женского здоровья (WHI), показало, что по сравнению с плацебо использование ГТ было связано с почти двукратным увеличением деменции.

Ученые использовали нейровизуализацию с помощью позитронно-эмиссионной томографии, чтобы лучше понять эти результаты. Они планировали изучить, как присутствие двух белков, участвующих в деменции при БА, амилоида-β и тау-белка, связано с возрастом в менопаузе и применением ГТ.

«Когда дело доходит до гормональной терапии, время решает все.

Наши предыдущие результаты показали, что начало ГТ в начале менопаузы, а не позднее, обеспечивает лучшие результаты в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивной функции и смертности от всех причин, и это исследование предполагает, что то же самое верно и для отложения тау-белка», — добавляет Джоанн Мэнсон, доктор медицинских наук.

Исследователи проанализировали сканирование 292 взрослых без когнитивных нарушений и данные из Висконсинского регистра профилактики болезни Альцгеймера, чтобы определить уровни амилоида-β и тау в семи областях мозга.

Тау-белок, который присутствует в этих областях мозга в большем количестве у женщин, чем у мужчин, был в центре внимания исследования. Это связано с тем, что тау может помочь нам изучить специфические для пола аспекты деменции при БА.

Связь между отсроченной гормональной терапией и деменцией при болезни Альцгеймера.

«Мы обнаружили, что самые высокие уровни тау, белка, участвующего в развитии болезни Альцгеймера, наблюдались только у женщин, пользующихся гормональной терапией, которые сообщали о большой задержке между возрастом начала менопаузы и началом гормональной терапии.

Идея о том, что отложение тау-белка может лежать в основе связи между поздним вмешательством гормональной терапии и деменцией при болезни Альцгеймера, была огромным открытием, чего раньше не наблюдалось», — отмечают авторы исследования.

Женщины имели более высокие уровни тау-белка по сравнению с мужчинами того же возраста, но этого следовало ожидать. Это было особенно верно в случаях с повышенным уровнем бета-амилоида.

Исследователи обнаружили, что связь между аномальными уровнями бета-амилоида и тау-белка была намного сильнее у женщин с более ранним началом менопаузы.

Уровни тау были высокими в энторинальной и нижневисочной областях, расположенных близко к центру памяти мозга. Известно, что он участвует в прогрессировании деменции при БА.

Многие женщины, у которых наступила преждевременная менопауза, используют ГТ, поэтому команда хотела выяснить, связано ли использование ГТ с бета-амилоидом и тау. Они заметили, что позднее начало ГТ, как минимум через пять лет после менопаузы, определяло эту взаимосвязь.

«До 10% женщин испытывают преждевременную или раннюю менопаузу, и наши результаты показывают, что более ранний возраст наступления менопаузы может быть фактором риска деменции при БА», — сказала автор Джиллиан Кофлан.