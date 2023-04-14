Какие продукты нужно включить в рацион для профилактики диабета

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от его образа жизни. Большую роль в этом играет питание. Некоторые продукты помогают в профилактике заболеваний, так как содержат определенные витамины и микроэлементы.

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Питание можно регулировать в соответствии с вашими опасениями. Например, существует список продуктов, которые рекомендовано употреблять людям с риском диабета. О них — в материале “Рамблера”.

Красные и фиолетовые овощи и фрукты

Ученые из Финляндии выяснили, что для профилактики диабета идеально подойдут овощи и фрукты красного и фиолетового цветов. Они содержат в себе фиолетовый пигмент, который предотвращает воспаление, улучшает метаболизм и нормализует работу кишечника. В этот список входят: фиолетовая капуста, фиолетовый картофель и свекла.

Чай

Ученые из Китая выяснили, что употребление чая может на 17% снижать риск развития диабета. Они выяснили, что пить нужно по 4 чашки чая в день, и тогда напиток поможет в профилактике диабета. Если выпивать по одной кружке чая в день, риск диабета будет ниже на 4%. Ученые также предполагают, что если добавлять в чай молоко, то это может еще больше помочь с профилактикой заболевания, так как во многих исследованиях о диабете фигурировала польза молочных продуктов.

Лук