Какие продукты нужно включить в рацион для профилактики диабета

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от его образа жизни. Большую роль в этом играет питание. Некоторые продукты помогают в профилактике заболеваний, так как содержат определенные витамины и микроэлементы.
Питание можно регулировать в соответствии с вашими опасениями. Например, существует список продуктов, которые рекомендовано употреблять людям с риском диабета. О них — в материале “Рамблера”.
Ученые из Финляндии выяснили, что для профилактики диабета идеально подойдут овощи и фрукты красного и фиолетового цветов. Они содержат в себе фиолетовый пигмент, который предотвращает воспаление, улучшает метаболизм и нормализует работу кишечника. В этот список входят: фиолетовая капуста, фиолетовый картофель и свекла.
Ученые из Китая выяснили, что употребление чая может на 17% снижать риск развития диабета. Они выяснили, что пить нужно по 4 чашки чая в день, и тогда напиток поможет в профилактике диабета. Если выпивать по одной кружке чая в день, риск диабета будет ниже на 4%. Ученые также предполагают, что если добавлять в чай молоко, то это может еще больше помочь с профилактикой заболевания, так как во многих исследованиях о диабете фигурировала польза молочных продуктов.
Диабет связан с уровнем глюкозы в крови, в связи с чем специалисты выявляют продукты, снижающие уровень сахара. Одним из таких ученые назвали лук. Сообщается, что его употребление может понизить сахар в крови и это может быть не только профилактикой заболевания, но и поможет людям, страдающим диабетом. Выяснилось, что спустя четыре часа после употребления лука, сахар опускается на 40 пунктов.