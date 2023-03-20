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1 час назад

3 основных симптома сахарного диабета: видео

Мария Кимакович

Сахарный диабет относится к довольно распространенным болезням. Согласно статистике, его выявляют у 6% людей во всем мире.

Эта патология, которая относится к эндокринным, связана с расстройством усвоения глюкозы и характеризуется ее повышением в плазме. Болезнь имеет хроническое течение, в ходе которого у человека происходит нарушение обменных процессов в организме.

На начальной стадии сахарный диабет выявить довольно сложно, а ведь именно его диагностика на ранних этапах помогает наиболее эффективно лечить болезнь и предупредить возможные осложнения.

Первые проявления сахарного диабета довольно разнообразны, но есть признаки, на которые следует обратить особое внимание, и своевременно обратиться к специалисту.

О главных из них в своем TikTok-канале рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анжелика Чиж.

Что нельзя делать, если резко подскочило давление

Советы эксперта смотрите в видео.

Болезни и лекарства,Видео,
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