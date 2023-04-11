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Как понять, что пора к эндокринологу: 5 признаков

Щитовидная железа влияет на функционирование всего нашего организма. Проблемы с ней могут отразиться на работе мозга, сердца, репродуктивной системы, кишечника, печени, почек.

Как понять, что пора к эндокринологу: 5 признаков
© РИА Новости

Как понять, что с органом что-то не так и нужно обратиться к эндокринологу? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Эндокринолог занимается лечением большого количества заболеваний. Как правило, они связаны с развитием болезней желез, либо обменных процессов. Основные жалобы достаточно сложно сформулировать, но в первую очередь — это появление заболевания, которое не укладывается в общепринятую клинику. Например, тахикардия без видимых причин, общая слабость без видимых причин, увеличение роста волос, увеличение желез.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Разберемся с некоторыми из тревожных симптомов подробнее.

Постоянная слабость

Если вы просыпаетесь уже без сил, а к вечеру не понимаете, куда делась вся ваша энергия, возможно, стоит обратиться к врачу и сдать анализы на гормоны. Перепады настроения, депрессивное состояние — тоже признак того, что надо проверить здоровье.

Нестабильное сердцебиение

Здесь стоит обратить внимание, как на беспричинную тахикардию с тремором конечностей, так и на замедленное сердцебиение. Этот симптом также может указывать на проблемы с щитовидной железой и избыток или недостаток гормонов.

Резкий сброс или набор веса

Если в вашем образе жизни, питании ничего не поменялось, а вы внезапно набрали или сбросили пять килограммов, это повод насторожиться. У здорового человека вес не колеблется без видимых причин.

Почему трясет от голода

Жар или озноб

При проблемах с щитовидной железой происходит нарушение процессов терморегуляции. Если вырабатывается много гормонов, человек может столкнуться с частой потливостью и постоянным ощущением, что везде очень жарко. Если вырабатывается мало гормонов, мы начинаем мерзнуть.

Ощущение кома в горле

Любой дискомфорт в области горла — еще один тревожный симптом, который может указывать на заболевания щитовидной железы. Это может быть ощущение кома в горле, изменение тембра голоса, проблемы с глотанием.

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