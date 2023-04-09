Как распознать хронический цистит и чем он опасен

Согласно статистике Российского общества урологов, ежегодно в нашей стране фиксируют 26–36 миллионов случаев цистита. С заболеванием в течение жизни сталкиваются 20-25 % женщин. Чаще всего это девушки в возрасте 25-30 лет и женщины старше 55 лет.
Примерно у 10% цистит переходит в хроническую рецидивирующую форму. Чем опасно это состояние и как оно проявляется? Рассказываем в материале "Рамблера".
При хроническом цистите бывает период ремиссии, когда он никак не проявляется, и период обострения. В это время у женщины могут быть частые и внезапные позывы к мочеиспусканию — чаще 8 раз днем и 1 раза ночью, неприятные ощущения внизу живота, резкая боль или дискомфорт во время опорожнения мочевого пузыря.
Однако у некоторых женщин хронический цистит может протекать непрерывно, без периода ремиссии.
Цистит можно спутать по симптомам с камнями в мочевом пузыре, синдромом болезненного мочевого пузыря или даже раком, поэтому перед лечением необходимо пройти полноценное обследование, иначе заболевание может привести к опасным осложнениям. Оно включает в себя общий анализ мочи, микробиологическое исследование мочи, УЗИ мочевого пузыря, цистоскопию в сложных клинических случаях и другие назначенные врачом исследования.
Если вместе с симптомами цистита появилась боль в пояснице или в боку, озноб, температура выше 38 градусов, тошнота или рвота, кровь в моче, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, так как это может быть опасное для жизни состояние - инфекция почек.