Как распознать хронический цистит и чем он опасен

Согласно статистике Российского общества урологов, ежегодно в нашей стране фиксируют 26–36 миллионов случаев цистита. С заболеванием в течение жизни сталкиваются 20-25 % женщин. Чаще всего это девушки в возрасте 25-30 лет и женщины старше 55 лет.

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Примерно у 10% цистит переходит в хроническую рецидивирующую форму. Чем опасно это состояние и как оно проявляется? Рассказываем в материале "Рамблера".

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При хроническом цистите бывает период ремиссии, когда он никак не проявляется, и период обострения. В это время у женщины могут быть частые и внезапные позывы к мочеиспусканию — чаще 8 раз днем и 1 раза ночью, неприятные ощущения внизу живота, резкая боль или дискомфорт во время опорожнения мочевого пузыря.

Однако у некоторых женщин хронический цистит может протекать непрерывно, без периода ремиссии.

Нужно четко понимать, что хронический цистит редко бывает самостоятельным заболеванием. Именно поэтому необходим комплексный подход к диагностике с установлением причины и лечению. Во многом хронический цистит обусловлен неадекватным лечением острого цистита, частым использованием антибиотиков, возрастными постмеопаузальными изменениями. Основная опасность состоит в том, что при хроническом цистите формируется воспалительный очаг, который действует на иммунную систему и ослабляет ее. Нарушается уродинамика, воспалительные процессы вовлекаются в дополнительные органы, которые отвечают за выработку мочи. Эта инфекция может переходить и в гинекологический профиль. Поэтому хронический цистит нельзя оставлять без внимания.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Цистит можно спутать по симптомам с камнями в мочевом пузыре, синдромом болезненного мочевого пузыря или даже раком, поэтому перед лечением необходимо пройти полноценное обследование, иначе заболевание может привести к опасным осложнениям. Оно включает в себя общий анализ мочи, микробиологическое исследование мочи, УЗИ мочевого пузыря, цистоскопию в сложных клинических случаях и другие назначенные врачом исследования.