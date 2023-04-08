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50 минут назад

Печень не болит: какие симптомы укажут на проблемы с органом

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Зачастую печень не болит, так как в ней нет болевых рецепторов. Это затрудняет диагностику многих заболеваний этого органа на ранних стадиях. Такое происходит в связи с тем, что человек попросту не замечает проблем.

Печень не болит: какие симптомы укажут на проблемы с органом
Фото: UnsplashUnsplash

Однако есть некоторые симптомы, которые могут стать своеобразными "звоночками" для человека. Об этом мы спросили у врача общей практики Дениса Прокофьева. Эксперт перечислил симптомы, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний печени и требуют особого внимания.

В случае, если вы заметите у себя какие-то из нижеперечисленных признаков, обратитесь за консультацией к специалисту, ведь заболевание, выявленное на ранней стадии, гораздо легче и эффективнее лечится.

Нередко в случаях, связанных с заболеваниями печени, боль возникает только тогда, когда орган уже сильно увеличился в размерах и давит на межрёберный нерв. Но существует ряд симптомов, по которым можно предположить, что у человека есть какие-либо проблемы с печенью.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

К таким симптомам, по словам специалиста, относятся

  • желтушность слизистых и кожных покровов,
  • увеличение живота в объемах,
  • отеки лица и конечностей (чаще – ног),
  • тяжесть в правом подреберье,
  • довольно резкое снижение веса,
  • общая слабость,
  • потемнение мочи,
  • тошнота или рвота,
  • спонтанные кровотечения, проблема обесцвеченного кала,
  • повышение температуры тела без других симптомов простудного или вирусного заболевания.

Все это может быть симптомом заболевания печени и требует срочной диагностики под контролем специалиста.

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