Печень не болит: какие симптомы укажут на проблемы с органом

Зачастую печень не болит, так как в ней нет болевых рецепторов. Это затрудняет диагностику многих заболеваний этого органа на ранних стадиях. Такое происходит в связи с тем, что человек попросту не замечает проблем.

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Однако есть некоторые симптомы, которые могут стать своеобразными "звоночками" для человека. Об этом мы спросили у врача общей практики Дениса Прокофьева. Эксперт перечислил симптомы, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний печени и требуют особого внимания.

В случае, если вы заметите у себя какие-то из нижеперечисленных признаков, обратитесь за консультацией к специалисту, ведь заболевание, выявленное на ранней стадии, гораздо легче и эффективнее лечится.

Нередко в случаях, связанных с заболеваниями печени, боль возникает только тогда, когда орган уже сильно увеличился в размерах и давит на межрёберный нерв. Но существует ряд симптомов, по которым можно предположить, что у человека есть какие-либо проблемы с печенью.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

К таким симптомам, по словам специалиста, относятся

желтушность слизистых и кожных покровов,

увеличение живота в объемах,

отеки лица и конечностей (чаще – ног),

тяжесть в правом подреберье,

довольно резкое снижение веса,

общая слабость,

потемнение мочи,

тошнота или рвота,

спонтанные кровотечения, проблема обесцвеченного кала,

повышение температуры тела без других симптомов простудного или вирусного заболевания.