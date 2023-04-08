Печень не болит: какие симптомы укажут на проблемы с органом

Зачастую печень не болит, так как в ней нет болевых рецепторов. Это затрудняет диагностику многих заболеваний этого органа на ранних стадиях. Такое происходит в связи с тем, что человек попросту не замечает проблем.
Однако есть некоторые симптомы, которые могут стать своеобразными "звоночками" для человека. Об этом мы спросили у врача общей практики Дениса Прокофьева. Эксперт перечислил симптомы, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний печени и требуют особого внимания.
В случае, если вы заметите у себя какие-то из нижеперечисленных признаков, обратитесь за консультацией к специалисту, ведь заболевание, выявленное на ранней стадии, гораздо легче и эффективнее лечится.
К таким симптомам, по словам специалиста, относятся
Все это может быть симптомом заболевания печени и требует срочной диагностики под контролем специалиста.