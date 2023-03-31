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44 минуты назад

Лейкемия: кто в зоне риска и какие шансы на выздоровление

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Лейкоз — одно из онкологических заболеваний, при котором нарушается работа костного мозга. При этом заболевании в крови здоровые лейкоциты замещаются измененными клетками, которые не в состоянии выполнять необходимых функций. По причине их активного деления количество поврежденных клеток быстро растет, попадая во все жизненно-важные органы.

Лейкемия: кто в зоне риска и какие шансы на выздоровление
Фото: Unsplash Unsplash

Заболевание может проходить в острой или хронической форме как у детей, так и у взрослых. Согласно статистике, чаще болезнь поражает мужчин.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, кто в зоне повышенного риска и как лечат эту патологию.

В костном мозге при лейкемии перестают вырабатываться необходимые клетки. Со временем недоразвитых клеток становится слишком много. В результате, возникают симптомы лейкоза. Все эти изменения могут развиваться годами, а могут возникать стремительно. Чтобы поставить диагноз, необходимо провести анализы крови и биопсию костного мозга. Иногда проводится биопсия лимфатических узлов. Чаще всего, когда вопрос касается рака, мы не говорим «вылечиться», а говорим о том, что пациенты могут войти в стадию ремиссии. Соответственно, когда пациент находится в стадии ремиссии, ему следует внимательно относиться к себе: регулярно сдавать анализы крови, проходить МРТ, КТ. В первый год после окончания лечения количество диагностических тестов будет снижаться. У каждого пациента, который прошел через онкологию, есть индивидуальный план наблюдения: это чекапы, на которых может быть выявлен возможный рецидив.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

В группу риска входят люди с генетической предрасположенностью, с постоянными контактами на химических производствах, курильщики, люди с ослабленным иммунитетом.

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Но, в любом случае, для развития этой болезни нужен пусковой механизм, который запустит ее, уже заложенную в генетике. Самое важное — выявить болезнь на ранней стадии.

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