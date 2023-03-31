Лейкемия: кто в зоне риска и какие шансы на выздоровление

В костном мозге при лейкемии перестают вырабатываться необходимые клетки. Со временем недоразвитых клеток становится слишком много. В результате, возникают симптомы лейкоза. Все эти изменения могут развиваться годами, а могут возникать стремительно. Чтобы поставить диагноз, необходимо провести анализы крови и биопсию костного мозга. Иногда проводится биопсия лимфатических узлов. Чаще всего, когда вопрос касается рака, мы не говорим «вылечиться», а говорим о том, что пациенты могут войти в стадию ремиссии. Соответственно, когда пациент находится в стадии ремиссии, ему следует внимательно относиться к себе: регулярно сдавать анализы крови, проходить МРТ, КТ. В первый год после окончания лечения количество диагностических тестов будет снижаться. У каждого пациента, который прошел через онкологию, есть индивидуальный план наблюдения: это чекапы, на которых может быть выявлен возможный рецидив.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог