Как быстро вылечить боль в горле

Боль в горле может застичь внезапно и стать симптомом наличия в организме вирусной или бактериальной инфекции. Как быстро ее вылечить? "Рамблер" спросил врача-терапевта Анастасию Тимощенко.
По словам врача, медикаментозное лечение боли в горле зависит от ее причины. При бактериальной инфекции в качестве лечения используется прием антибиотиков, назначаемых после осмотра врача. Заподозрить бактериальную причину боли в горле можно при наличии налета на миндалинах, высокой температуре, сильной интоксикации. При этом проводится тест на возможное наличие стрептококковой инфекции "Стрептотест".
Медик также порекомендовала домашние средства, применяемые для облегчения боли в горле:
*Перед употреблением лекарств необходимо проконсультироваться с врачом.