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1 час назад

Как быстро вылечить боль в горле

Мира Маркина
Тимощенко Анастасия Викторовнаэксперт

Боль в горле может застичь внезапно и стать симптомом наличия в организме вирусной или бактериальной инфекции. Как быстро ее вылечить? "Рамблер" спросил врача-терапевта Анастасию Тимощенко.

Как быстро вылечить боль в горле
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Боль в горле - достаточно распространенная жалоба, особенно в сезон острых респираторных вирусных инфекций. Она может как носить острый характер и усиливаться при глотании, так и проявляться в виде першения с кашлем. Причиной боли в горле, как правило, является воспаление слизистой, вызванное вирусной или бактериальной инфекцией.

Помимо боли в горле, могут быть характерны и такие симптомы, как повышение температуры, слабость, головная или мышечная боль, заложенность носа, кашель. Длительность симптоматики при вирусных инфекциях, как правило, составляет 5-7 дней, более длительные симптомы, наличие налета на миндалинах, продолжительная лихорадка или отсутствие эффекта от терапии требуют консультации врача.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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По словам врача, медикаментозное лечение боли в горле зависит от ее причины. При бактериальной инфекции в качестве лечения используется прием антибиотиков, назначаемых после осмотра врача. Заподозрить бактериальную причину боли в горле можно при наличии налета на миндалинах, высокой температуре, сильной интоксикации. При этом проводится тест на возможное наличие стрептококковой инфекции "Стрептотест".

При интенсивной боли используются нестероидные противовоспалительные препараты в таблетированном виде (ибупрофен, парацетамол) и в виде спреев или пастилок с бензокаином (местный анестетик). Пастилки для рассасывания не только помогают уменьшить боль за счет противовоспалительного действия, но и способствуют выработке слюны, увлажняя слизистую и провоцируя выработку факторов местного иммунитета.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

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Медик также порекомендовала домашние средства, применяемые для облегчения боли в горле:

  • Сосание кусочков льда или фруктовое мороженое;
  • Увлажнение воздуха: проветривание, влажная уборка, использование увлажнителя воздуха;
  • Полоскание горла травяными растворами (раствор ромашки, календулы), солевым раствором;
  • Обильное теплое питье для облегчения боли и першения в горле;
  • Употребление меда – нежелательно для детей до года из-за риска развития ботулизма.

*Перед употреблением лекарств необходимо проконсультироваться с врачом.

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