Как быстро вылечить боль в горле

Боль в горле - достаточно распространенная жалоба, особенно в сезон острых респираторных вирусных инфекций. Она может как носить острый характер и усиливаться при глотании, так и проявляться в виде першения с кашлем. Причиной боли в горле, как правило, является воспаление слизистой, вызванное вирусной или бактериальной инфекцией.



Помимо боли в горле, могут быть характерны и такие симптомы, как повышение температуры, слабость, головная или мышечная боль, заложенность носа, кашель. Длительность симптоматики при вирусных инфекциях, как правило, составляет 5-7 дней, более длительные симптомы, наличие налета на миндалинах, продолжительная лихорадка или отсутствие эффекта от терапии требуют консультации врача.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»