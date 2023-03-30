Где можно подхватить кишечную палочку и чем она опасна

Кишечная палочка – бактерия, которая в норме живет в кишечнике человека и помогает переваривать пищу. Однако также существуют патогенные кишечные палочки, которые нередко провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта. Подробнее о том, где можно подхватить кишечную палочку и почему следует быть бдительнее – в материале "Рамблера".

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Где встречается кишечная палочка

пьете непастеризованное молоко или употребляете продукты из него

ешьте немытые фрукты и овощи

употребляете непрожаренное мясо (особенно фарш)

заглатываете воду во время купания

пьете воду из колодца

не моете руки после посещения туалета и зоопарка Чтобы заболеть, человеку достаточно проглотить совсем немного бактерий кишечной палочки. Как правило, это происходит, если вы:

Однако порой заболеть кишечной палочкой можно, даже соблюдая все меры предосторожности. Так, на днях эксперты Роскачества рассказали о том, что кишечная палочка была обнаружена в 40% роллов "Филадельфия".

Чем опасно заражение

У 5-10% пациентов с кишечной палочкой инфекция может привести к гемолитико уремическому синдрому (ГУС). При данном синдроме токсины кишечной палочки попадают в кровь, разрушают эритроциты и повреждают почки до тех пор, пока органы не начинают отказывать.

уменьшается мочеиспускание, в моче возникает кровь

кожа бледнеет

появляется сильная усталость

учащается сердцебиение

появляется спутанность сознания

возникают судороги

отказывают почки Поначалу симптомы осложнения выглядят, как стандартная кишечная инфекция, но диарея в данном случае сопровождается кровью. По мере развития недуга добавляется еще ряд симптомов: