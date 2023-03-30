Где можно подхватить кишечную палочку и чем она опасна

Кишечная палочка – бактерия, которая в норме живет в кишечнике человека и помогает переваривать пищу. Однако также существуют патогенные кишечные палочки, которые нередко провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта. Подробнее о том, где можно подхватить кишечную палочку и почему следует быть бдительнее – в материале "Рамблера".
Однако порой заболеть кишечной палочкой можно, даже соблюдая все меры предосторожности. Так, на днях эксперты Роскачества рассказали о том, что кишечная палочка была обнаружена в 40% роллов "Филадельфия".
У 5-10% пациентов с кишечной палочкой инфекция может привести к гемолитико уремическому синдрому (ГУС). При данном синдроме токсины кишечной палочки попадают в кровь, разрушают эритроциты и повреждают почки до тех пор, пока органы не начинают отказывать.
При кишечной палочке важно немедленно обратиться к врачу, если диарея не проходит спустя три дня, а также сопровождается кровью в стуле, повышенной температурой, сильной рвотой и редким мочеиспусканием.