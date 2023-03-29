5 ранних признаков эпилепсии, которые важно не пропустить

Эпилепсия – неврологическое заболевание, приступы которого возникают неожиданно. Именно поэтому данный недуг так опасен. Однако существует ряд признаков, которые помогут выявить склонность к эпилепсии и вовремя обратиться к специалисту. Подробнее – в материале "Рамблера".
Если вы регулярно сталкиваетесь с тошнотой, головокружением, сенсорными изменениями и спутанностью сознания, важно не медлить с походом к невропатологу. Тошнота – самый распространенный симптом приближающейся эпилепсии.
Еще один тревожный знак: непроизвольные подергивания мышц, которые могут переходить в судороги или спазмы. Если вас часто тревожит данный симптом, обратитесь к врачу.
Онемение рук или чувство, словно их пронзают тысячи мелких иголок – опасный симптом, который нельзя игнорировать. Особенно стоит насторожиться, если онемение или покалывание возникает только с одной стороны тела.
Нередко накануне приступа эпилепсии люди чувствуют стойкий запах бензина или горящей резины. У некоторых возникает металлический привкус во рту. Все это свидетельствует о том, что нервная система перегружена и может спровоцировать приступ.
Этот симптом, особенно, если он проявляется по ночам, указывает на грядущий приступ эпилепсии. По мнению врачей, данный симптом указывает на то, что ночью с человеком произошел приступ эпилепсии и вскоре он может повториться.