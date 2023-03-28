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46 минут назад

Почему пропадает голос и как его вернуть: мнение врача

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Обычная простуда может пойти не по плану – и вместо боли в горле и насморка вы обнаруживаете, что голос стал хриплым или пропал вовсе. Почему так происходит, «Рамблер» выяснил у врача общей практики Дениса Прокофьева.

Почему пропадает голос и как его вернуть: мнение врача
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При дыхании наши голосовые связки, внешне напоминающие букву V, расходятся, через них проходит воздух. При разговоре или пении связки наоборот смыкаются. Поэтому воздух проникает через них с усилием, провоцируя вибрацию свободного края. Так возникает звук. У охриплости, а также изменения тембра, высоты, громкости и силы голоса есть медицинский термин – дисфония.

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Как правило, у этой проблемы могут быть 4 разных причины. Первая — патология лор-органов, воспаление ротоглотки, так называемые тонзиллофарингиты или ларингиты. Вторая — эндокринные нарушения, проблемы с щитовидной железой. Третья — стрессовые дисфонии, это проблемы неврологии, связанные с нарушением иннервации. Четвертая — новообразования ротоглотки, это уже онкология.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Поскольку причин у дисфонии несколько и некоторые из них косвенно влияют на продолжительность жизни, важно в этой ситуации обратиться к специалисту. Он проведет осмотр и установит причину потери или охриплости голоса. Пациенту проводится ларингоскопия – для диагностики заболеваний ротоглотки, изменения голосовых связок. Только после осмотра врач может поставить диагноз и назначить лечение или дополнительную диагностику. Например, УЗИ щитовидной железы, компьютерную или магнитно-резонансную томографию шеи для исключения злокачественных новообразований, лимфаденопатий и других патологий.

Можно ли помочь себе до посещения специалиста?

На первых этапах в любом случае проводится противовоспалительная терапия, чтобы снять воспаление с голосовых связок, уменьшить их отек. Если человеку помогают обычные растворы для полоскания, таблетированные формы с лекарственным компонентом для рассасывания – этого должно быть достаточно при ларингите. Если голос при этой терапии не возвращается, стоит подумать о других причинах возникновения проблемы.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Чтобы голос восстановился быстрее, также нужно:

  • отказаться от курения, если есть эта привычка, хотя бы в процессе реабилитации;
  • соблюдать голосовой покой – от двух дней;
  • пить теплые напитки, избегать холодных и горячих чая, кофе, газировки;
  • отказаться от алкоголя;
  • ограничить потребление копченых, острых, пряных продуктов, так как они усиливают выработку слизи и отек гортани.

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Если кроме охриплости, потери голоса появились затруднения при глотании, а также постоянная боль в горле, кровохарканье – к врачу стоит пойти немедленно.

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