Почему пропадает голос и как его вернуть: мнение врача

Обычная простуда может пойти не по плану – и вместо боли в горле и насморка вы обнаруживаете, что голос стал хриплым или пропал вовсе. Почему так происходит, «Рамблер» выяснил у врача общей практики Дениса Прокофьева.
При дыхании наши голосовые связки, внешне напоминающие букву V, расходятся, через них проходит воздух. При разговоре или пении связки наоборот смыкаются. Поэтому воздух проникает через них с усилием, провоцируя вибрацию свободного края. Так возникает звук. У охриплости, а также изменения тембра, высоты, громкости и силы голоса есть медицинский термин – дисфония.
Поскольку причин у дисфонии несколько и некоторые из них косвенно влияют на продолжительность жизни, важно в этой ситуации обратиться к специалисту. Он проведет осмотр и установит причину потери или охриплости голоса. Пациенту проводится ларингоскопия – для диагностики заболеваний ротоглотки, изменения голосовых связок. Только после осмотра врач может поставить диагноз и назначить лечение или дополнительную диагностику. Например, УЗИ щитовидной железы, компьютерную или магнитно-резонансную томографию шеи для исключения злокачественных новообразований, лимфаденопатий и других патологий.
Можно ли помочь себе до посещения специалиста?
Чтобы голос восстановился быстрее, также нужно:
Если кроме охриплости, потери голоса появились затруднения при глотании, а также постоянная боль в горле, кровохарканье – к врачу стоит пойти немедленно.