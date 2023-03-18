Что делать, если застряла кость в горле, и почему нельзя есть хлеб

Когда застряла рыбья кость в горле, обычно советуют съесть что-то твердое, например, корку хлеба. Почему так нельзя делать и что нужно предпринять, если в дыхательные пути попало инородное тело? Спросили врача-травматолога Максима Саутина.
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В медицине существует экстренное состояние, с которым крайне необходимо уметь справляться любому человеку, находящемуся рядом. Одним из таких состояний является застрявшее в дыхательных путях инородное тело. Оно вызывает остановку дыхания и так называемую асфиксию. Это может быть любое предмет, который случайно попадает в дыхательные пути с вдохом. Часто от этого страдают дети, которые берут в рот мелкие игрушки, и в этот момент осуществляют вдох. У взрослых это чаще всего связано с попаданием в дыхательные пути пищевого комка во время приема пищи. Человек начинает хаотично пытаться избавиться от инородного тела, осуществляя спонтанные вдохи, которые только ухудшают ситуацию.
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO
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По словам медика, крайне важно быстро отреагировать и при помощи специального приема очистить дыхательные пути: нужно обхватить человека сзади и резким движением надавить на низ грудной клетки, за счет так называемого остаточного воздуха в легких выбить из дыхательных путей застрявший предмет. Как отметил врач, эту манипуляцию должен уметь осуществлять любой человек, поскольку она может спасти кому-то жизнь. Приему учат на курсах по оказанию медицинской помощи. Травматолог рекомендовал посетить подобное обучение абсолютно всем.
Что же касается ситуации, когда есть ощущение, что в горле застряла кость и это не провоцирует остановку дыхания, но при этом у вас стойкое ощущение инородного тела в горле, нужно обязательно обратиться к специалисту. В современных условиях у врачей приемного отделения и у лор-специалистов есть специальные приборы по типу короткого эндоскопа, при помощи которых можно осмотреть дыхательные пути и оценить нахождение там инородного предмета, а также под визуальным контролем его удалить.
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO
Есть хлеб и другую жесткую пищу при этом не рекомендуется. Из-за этого состояние может ухудшиться: застрявшая кость может повредить ткани гортани или опуститься в зону голосовых связок и перекрыть дыхание. Лучше незамедлительно обратиться к врачу.