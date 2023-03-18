Что делать, если застряла кость в горле, и почему нельзя есть хлеб

В медицине существует экстренное состояние, с которым крайне необходимо уметь справляться любому человеку, находящемуся рядом. Одним из таких состояний является застрявшее в дыхательных путях инородное тело. Оно вызывает остановку дыхания и так называемую асфиксию. Это может быть любое предмет, который случайно попадает в дыхательные пути с вдохом. Часто от этого страдают дети, которые берут в рот мелкие игрушки, и в этот момент осуществляют вдох. У взрослых это чаще всего связано с попаданием в дыхательные пути пищевого комка во время приема пищи. Человек начинает хаотично пытаться избавиться от инородного тела, осуществляя спонтанные вдохи, которые только ухудшают ситуацию.

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO