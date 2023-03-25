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52 минуты назад

Болезнь Шляттера: почему возникает и чем опасна

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Болезнь Осгуда-Шляттера является преимущественно детским заболеванием. Зачастую развивается у мальчиков в возрасте 10-15 лет.

Болезнь Шляттера: почему возникает и чем опасна
Фото: UnsplashUnsplash

Причиной как правило становятся активные занятия спортом и регулярные физические нагрузки. Теперь же, когда девочки все больше вовлечены в спорт, болезнь Шляттера примерно с той же частотностью может встречаться и у них.

Болезнь представляет собой воспаление костной и хрящевой тканей в верхней части большой берцовой кости. Она может сформироваться во время активной фазы роста ребенка.

Это болезнь, характерная для детей, связанная с поражением костных структур коленного сустава. Возникает она вследствие чрезмерных нагрузок. Также есть определенная генетическая предрасположенность. Основным запускающим фактором является постоянные и усиленные занятия спортом в подростковом периоде. Интересно, что так называемая болезнь роста может пройти самостоятельно, но может и привести к последствиям.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

По словам эксперта, в такой ситуации не подходит тактика лечения с помощью препаратов НПВС, как у взрослых, – важно создавать покой, делать компрессы, задействовать, при необходимости, хирургические приемы.

Почему у детей по ночам могут болеть ноги

Избавиться от болезни окончательно вряд ли получится. Она может проявляться и во взрослом возрасте болями в колене (как правило заболевание поражает одну ногу) при чрезмерных нагрузках и в положении сидя. Но сильно на качество жизни не влияет.

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